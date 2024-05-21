亞裔社區中心、市議員莊文怡 辦派對致敬母親

8大道華社日前舉辦母親節派對。(記者胡聲橋／攝影)

亞裔 社區中心(ACC)攜手市議員莊文怡，日前在布碌崙(布魯克林)8大道 為社區舉辦母親節 派對。活動組織者用火鍋自助、贈送鮮花和賀卡、禮物抽獎和發放免費奶粉等方式，向華裔社區的母親們表示敬意和感謝，共有超過110名母親參加了這次活動。

這次母親節派對是在位於8大道的99號餐廳舉行的。包括英雄警探劉文健的媽媽李秀燕在內的華社母親歡聚一堂，共同慶祝母親節。市議員莊文怡說，母親永遠是偉大的，亞裔社區的母親更偉大。她希望通過當天的活動，讓母親們享受一段放鬆身心和慶祝自己節日的時間，也希望社區牢記母親的奉獻。

亞裔社區中心創始人林寶珍(Sabrina Lin)自己就是三個孩子的媽媽，他在發言中強調，母親是一個家庭的樞紐，而且往往扮演的都是默默付出的角色，他希望通過這個活動稱頌母親在家庭和社區中的功勞，並結合亞太裔傳統月，凸顯母親在亞太裔社群發展方面的特殊作用。

組織者在99號餐廳包場舉行活動，給每位母親都送上鮮花與賀卡，每位母親可以通過抽獎贏取特殊的獎品，組織者還向家中有嬰兒的年輕媽媽贈送了奶粉。這次活動的贊助方包括Grubhub和99號餐廳。

當選49區州眾議會選區民主黨男女領導人的高應達和謝曉瓊、州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長賀立寧、社聯會會長費小蓮和美國海南會所主席陳在福等出席了這次活動。