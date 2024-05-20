眾議員瑪麗奧 為紐約市警爭取到220萬聯邦經費

瑪麗奧為紐約市警總局爭取到額外220萬元經費。(取自瑪麗奧官網)

選區包括史泰登島和布碌崙 (布魯克林)南部的紐約州第11區國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)日前宣布，為紐約市 警總局爭取220萬元的聯邦經費，這筆資金將幫助警方升級警用裝備，執行任務時可能挽救更多性命。

瑪麗奧表示，為紐約市警爭取的額外220萬元經費，將用於升級警方在執行任務時可保護自己和他人所需的救生設施，包括購買個人防護裝備、腰帶式急救包，並更換已過時的電擊槍(Tasers)。

她提到，新型的電擊槍已證明是一種致命性較低的執法選擇，而急救包則是在危急時刻派上用場，警員可在救護車抵達現場前，及時為傷者提供某程度的治療，「這些關鍵設備將在緊急情況下挽救大量的性命，並有助於確保執勤警員的安全。」

針對該消息，警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)回應道，目前紐約市警們正面臨前所未有的挑戰，急需各級政府領袖的支持，且不該只體現在口頭上，更應作出實際行動；對此他感謝瑪麗奧對警局採取的行動，「(這筆資金)在我們保護紐約市的同時，也協助保護我們的警員。」

紐約市探員工會(Detectives Endowment)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，自砍警察經費運動開始以來，瑪麗奧一直在努力地確保警察仍擁有所需的重要資源，令其非常感動；警佐工會主席圖爾克(Louis Turco)、紐約市警局工會主席莫納罕(Chris Monahan)等人也對瑪麗奧表示感激，稱這些資金總歸會給紐約市警帶來各方面的幫助，將會好好利用，履行保護好紐約客的承諾。

迄今為止，瑪麗奧已為紐約市警總局爭取超過900萬元的經費，除此次用於升級警用裝備外，過去也幫助升級法醫設備、巡邏警車、固定車牌讀取器系統、推動警犬專業訓練項目等。