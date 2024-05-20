我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

眾議員瑪麗奧 為紐約市警爭取到220萬聯邦經費

記者顏潔恩／紐約報導
瑪麗奧為紐約市警總局爭取到額外220萬元經費。(取自瑪麗奧官網)
瑪麗奧為紐約市警總局爭取到額外220萬元經費。(取自瑪麗奧官網)

選區包括史泰登島和布碌崙(布魯克林)南部的紐約州第11區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)日前宣布，為紐約市警總局爭取220萬元的聯邦經費，這筆資金將幫助警方升級警用裝備，執行任務時可能挽救更多性命。

瑪麗奧表示，為紐約市警爭取的額外220萬元經費，將用於升級警方在執行任務時可保護自己和他人所需的救生設施，包括購買個人防護裝備、腰帶式急救包，並更換已過時的電擊槍(Tasers)。

她提到，新型的電擊槍已證明是一種致命性較低的執法選擇，而急救包則是在危急時刻派上用場，警員可在救護車抵達現場前，及時為傷者提供某程度的治療，「這些關鍵設備將在緊急情況下挽救大量的性命，並有助於確保執勤警員的安全。」

針對該消息，警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)回應道，目前紐約市警們正面臨前所未有的挑戰，急需各級政府領袖的支持，且不該只體現在口頭上，更應作出實際行動；對此他感謝瑪麗奧對警局採取的行動，「(這筆資金)在我們保護紐約市的同時，也協助保護我們的警員。」

紐約市探員工會(Detectives Endowment)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，自砍警察經費運動開始以來，瑪麗奧一直在努力地確保警察仍擁有所需的重要資源，令其非常感動；警佐工會主席圖爾克(Louis Turco)、紐約市警局工會主席莫納罕(Chris Monahan)等人也對瑪麗奧表示感激，稱這些資金總歸會給紐約市警帶來各方面的幫助，將會好好利用，履行保護好紐約客的承諾。

迄今為止，瑪麗奧已為紐約市警總局爭取超過900萬元的經費，除此次用於升級警用裝備外，過去也幫助升級法醫設備、巡邏警車、固定車牌讀取器系統、推動警犬專業訓練項目等。

紐約市 布碌崙 眾議員

上一則

德茹社、貴州同鄉會 辦老少互動課程

下一則

華人醫師協會逾30人 健康節義診

延伸閱讀

川普封口費案紐約開審 吃瓜民眾卡位進法院「花錢找代排」

川普封口費案紐約開審 吃瓜民眾卡位進法院「花錢找代排」
布碌崙南區慶亞太裔月 懷緬李宗保

布碌崙南區慶亞太裔月 懷緬李宗保
班克斯對話教師工會 推介新閱讀課程

班克斯對話教師工會 推介新閱讀課程
紐約市2華婦喜中彩票 各贏200萬、300萬

紐約市2華婦喜中彩票 各贏200萬、300萬

熱門新聞

紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

2024-05-12 17:54
一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到文憑封皮後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

2024-05-13 14:09
來自廣州的黎同學和從香港前來的母親。(記者劉梓祁／攝影)

盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤

2024-05-15 21:00
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23
兩名警員直奔地鐵站，在列車進站前將癲癇發作的男子救起。(擷自YouTube@New York Post)

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

2024-05-16 14:20
中獎人李琦麗。(取自紐約州樂透局官網)

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

2024-05-17 18:45

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲