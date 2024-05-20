華人醫師協會逾30人 健康節義診

美國華人醫師會19日於凱辛納走廊公園舉行「華人健康節」。(記者尤昱程╱攝影)

美國華人 醫師會(Association of Chinese American Physicians)聯合多家健保及衛生保健機構，於19日在法拉盛 凱辛納走廊公園，舉辦一年一度的「華人健康節」，現場舉辦多場健康講座，也有超過30位的華人醫師到場參加，為社區民眾帶來許多保健知識。

美國華人醫師會會長李晉表示，此健康節主要為教導民眾基礎的醫學知識，希望大家預防疾病的同時也能有一個健康的生活，為了回饋社區，現場也有各科的醫生提供免費義診；她說，目前的醫療觀念已經慢慢從治病，轉變成疾病預防，若能透過醫學教育，給大家一個健康的概念，那將是舉辦此活動的最大收穫。

現場超過30個衛生保健機構攤位，免費為社區民眾提供驗血、血壓、乙肝和神經心理學篩查等體檢項目。而來自心臟科、傳染病科、腸胃科、痛癥科、婦科、腫瘤科以及家庭科的醫生，更提供了一對一健康諮詢，解答民眾的健康問題。

據了解，華人健康節的活動已經舉行了超過10年的歷史，同時也是醫師會最重要的社區活動，每年都有將近1000人參與，旨在回饋華人社區，促進優質醫護服務，提高華人健康保健意識，也幫助新移民了解美國健康系統。

該醫師會副會長朱自強說，醫生不僅僅是治療疾病，更重要的是希望社區民眾能夠了解疾病，了解預防和篩查，從而更好地預防疾病。國會眾議員孟昭文、市議員黃敏儀以及州參議員劉醇逸代表也到場支持，並為主辦方頒發了表揚狀。

美國華人醫師會將於6月9日(周日)在布碌崙 (布魯克林)與當地的華人組織，舉辦首次的華人的健康節。更多資訊，可至網站www.acaponline.org或致電(718)321-879。