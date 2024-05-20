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亞裔端午文化節 法拉盛湧萬人

記者尤昱程╱紐約報導
第三屆亞裔端午美食文化節19日熱鬧舉行。(記者尤昱程╱攝影)
第三屆亞裔端午美食文化節19日熱鬧舉行。(記者尤昱程╱攝影)

亞裔之友總聯盟(AAAF)19日於皇后區法拉盛舉辦第三屆亞裔端午美食文化節，為歡慶6月10日將到來的端午佳節並弘揚亞裔文化，近100個攤位提供美食、政府和醫療等實用資訊，吸引上萬名民眾參加，民選官員和政府、社區代表也到場支持。

活動由當日上午9時舉辦至晚9時，吸引上萬民眾前往，今年的舉辦地在法拉盛更中心的地段，由緬街和三福大道(Sanford Ave.)之間的凱辛娜大道(Kissena Blvd.)「美食區」，以及位於凱辛娜大道和緬街之間的三福大道的「文化區」所組成。現場設有接近100個攤位，涵蓋美食製作、政府部門、醫療企業和社區組織等各個領域。

亞裔之友總聯盟主席李天驥在開幕致詞時表示，此次文化節活動為了促進不同文化的交流與融合，弘揚亞裔文化，希望讓更多人一起參與華人社區重要的中華傳統慶典。李天驥還說，活動展示亞裔文化與美食的魅力，為了社區未來將會與大家共同努力。

市長首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)則代表市長亞當斯(Eric Adams)，向該聯盟頒發表揚狀，並傳達亞當斯對法拉盛的愛意和祝福。她說，此活動對華人社區的相當重要，向此重要節日獻上最誠摯的敬意，同時感謝所有社區在文化交流上做出貢獻，不僅能促進共同理解，還會刺激商業的經濟。

除了華人民眾，現場也有不少各族裔遊客參與。參與民眾史密斯(Dennis Smith)說，「這是我第一次參加亞裔端午美食文化節，我喜歡這裡豐富而有特色的美食。」他表示，藉由此活動讓他更了解亞裔文化和端午節傳統。

到場人士還包括國會議員孟昭文、州長辦公室亞裔事務主任馬肖恩(Shawn Ma)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、市議員黃敏儀(Sandra Ung)、州高等法院法官林凱倫(Karen Lin)、曼哈頓民事法庭法官李昌永(Wendy Li)、福建同鄉會陳倫東以及溫州同鄉會主席張勝耀等。

亞裔 端午節 法拉盛

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