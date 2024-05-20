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華埠民主黨聯誼會 籲挺民事法官參選人田譚建嬣

記者許君達╱紐約報導
亞太裔民主黨聯誼會舉辦夏季茶話會，呼籲民眾為曼哈頓民事法庭第二選區訴訟官參選人田譚建嬣(前排中)投票。(于金山辦公室提供)
亞太裔民主黨聯誼會舉辦夏季茶話會，呼籲民眾為曼哈頓民事法庭第二選區訴訟官參選人田譚建嬣(前排中)投票。(于金山辦公室提供)

亞太裔民主黨員聯誼會19日在曼哈頓華埠的怡東商場舉辦夏季茶話會，呼籲民眾為競選曼哈頓民事法庭第二選區(Municipal Court District 2)民事訴訟法官的華裔律師田譚建嬣(Alice Tam Tien)投票，民主黨65D區領袖于金山出席。

田譚建嬣現為皇后區民事法官林凱倫辦公室的首席律師。她介紹，她在華埠長大，父母分別為中餐館廚師和車衣廠女工。作為移民家庭的孩子，她深知語言障礙對於華人新移民來說會帶來種種權利的損失，因此立志從事法律工作，幫助華人社區維權。田譚建嬣表示，目前亞裔法官所占的比例與紐約的亞裔人口比例尚有較大差距，紐約州千餘名各級法官，亞太裔只有60人。而她自己擔任律師24年，擁有充足的刑事、家庭、房屋等方面的工作經驗，是所參選法官職位的有利競爭者。

于金山表示，如今亞裔子弟讀法學院的不少，但畢業從事律師的多，當法官的少，也許是因為有些亞裔人士不善表達、不願費心投入選舉。田譚建嬣有意參選法官，值得亞裔選民的支持。而且，田譚建嬣在民主黨司法委員會的資歷審查中，被評為最佳資格的民事法官候選人，說明她的實力也足夠勝任。民主黨65D區領袖李艷娟也表示，田譚建嬣如能順利當選，將使紐約州的法院系統更多元、更公正、更公平。

于金山介紹，第二選區的範圍包括華埠包厘街(Bowery)以東、顯利街(Henry St.)以北的區域，住在此區域內的民主黨登記選民皆可在6月25日(周二)的初選中為田譚建嬣投票，尚未成為民主黨選民的也可在怡東商場內的于金山辦公室登記。

民主黨 亞裔 華埠

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