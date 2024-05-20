全美華人粉紅絲帶研討會 法拉盛登場
為了宣導婦女及早診斷乳腺癌的觀念，角聲癌症協會日前在法拉盛舉辦了「全美華人粉紅絲帶研討會」，約有120位病友前來參加。除了宣導乳腺癌相關醫學觀念，研討會也提供相應的精神支持。市議員黃敏儀為主辦方辦發表揚狀。
主辦方表示，華裔罹癌人數與日俱增，乳癌發生率一直位居婦女癌症首位。而因為疫情的緣故，許多婦女中斷了年度例行的乳房篩檢，因此錯過了早期發現、早期治療的黃金時刻，被確診時已病情惡化，甚至喪失了寶貴的生命。
角聲紐約事工總幹事陳熾說，華裔婦女時常發現自己確診乳腺癌時已經為時已晚，由於語言、文化隔閡，或者因為負擔不起高昂醫藥費，導致她們忽略了提早診斷的重要性。因此他邀請兩度的乳癌康復者、南加州角聲癌症協會創辦人楊王惠真，協助籌辦社區乳健宣導活動，楊王惠真特地從南加州趕來促成「全美華人粉紅絲帶研討會」，有120個來自全美各地的乳癌病友前來參加，她希望藉此活動給病友帶來醫學資源，並提供精神力量，給予他們希望。
角聲癌症協會主任危楚菱表示，此研討會旨在讓罹患乳腺癌的病友交流抗癌經驗，「很多人得病後的感覺就是很怕，甚至想藏起來，所以今天這個會可以讓大家互相交流，讓他們知道不是一個人在作戰，而且我們有醫生可以與他溝通，有人可以陪伴聆聽，給予他關懷」。
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