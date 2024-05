挺台灣參與WHO 大紐約區國際友人齊健走　

隊伍在「小島」上合影。(經文處提供)

第77屆世界衛生大會(WHA )將於27日在瑞士日內瓦舉行,駐紐約台北經濟文化辦事處與大紐約地區國際友人18日上午在曼哈頓的「高線公園」(The High Line)齊聚健走,呼應本年WHA「健康至上,全民均健」(All for Health, Health for All)理念,以具體行動傳達台灣參與WHO 的訴求。

經文處處長李光章帶著經文處職員及家屬,與派駐聯合國 的國際友人穿著印有「Health for All, Taiwan Can Help」及「All for Health, Health for All」#CountTaiwanIn字樣的醒目T恤,從雀兒喜市場(Chelsea Market)出發,沿著高線公園健走,終點為哈德遜河畔水上漂浮公園「小島」(Little Island)。由於適逢周末,由高架鐵道改建的綠色空中長廊,聚集許多紐約客及觀光客,經文處的健走隊伍讓更多國際人士聽見台灣期盼參與WHA的心聲。

包括吐瓦魯、貝里斯及巴拉圭與理念相近國家駐聯合國代表團官員,攜家帶眷響應今天的健走,表達他們對台灣國際參與的堅定支持。除健走活動外,康州參、眾議會月前亦通過支持台灣參與WHO的決議文。

李光章表示,台灣持續結合政府與民間力量,並與友好國家攜手合作,協助國際社會實現「健康人權」;然而2300萬台灣人民的健康權益卻因政治因素長期遭到漠視,籲請WHO秉持專業及包容的原則,邀請台灣參加WHA及參與WHO主辦的各項會議、機制及活動,包括協商中的WHO大流行病協定。台灣願與世界各國共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。