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挺台灣參與WHO 大紐約區國際友人齊健走　

紐約訊
隊伍在「小島」上合影。(經文處提供)
隊伍在「小島」上合影。(經文處提供)

第77屆世界衛生大會(WHA)將於27日在瑞士日內瓦舉行，駐紐約台北經濟文化辦事處與大紐約地區國際友人18日上午在曼哈頓的「高線公園」(The High Line)齊聚健走，呼應本年WHA「健康至上，全民均健」(All for Health, Health for All)理念，以具體行動傳達台灣參與WHO的訴求。

經文處處長李光章帶著經文處職員及家屬，與派駐聯合國的國際友人穿著印有「Health for All, Taiwan Can Help」及「All for Health, Health for All」#CountTaiwanIn字樣的醒目T恤，從雀兒喜市場(Chelsea Market)出發，沿著高線公園健走，終點為哈德遜河畔水上漂浮公園「小島」（Little Island）。由於適逢周末，由高架鐵道改建的綠色空中長廊，聚集許多紐約客及觀光客，經文處的健走隊伍讓更多國際人士聽見台灣期盼參與WHA的心聲。

包括吐瓦魯、貝里斯及巴拉圭與理念相近國家駐聯合國代表團官員，攜家帶眷響應今天的健走，表達他們對台灣國際參與的堅定支持。除健走活動外，康州參、眾議會月前亦通過支持台灣參與WHO的決議文。

李光章表示，台灣持續結合政府與民間力量，並與友好國家攜手合作，協助國際社會實現「健康人權」；然而2300萬台灣人民的健康權益卻因政治因素長期遭到漠視，籲請WHO秉持專業及包容的原則，邀請台灣參加WHA及參與WHO主辦的各項會議、機制及活動，包括協商中的WHO大流行病協定。台灣願與世界各國共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

為鼓勵更多民眾一起為台灣參與WHA發聲，經文處將於27日(周一)至6月1日(周六)WHA召開期間，在社群媒體平台舉辦抽獎活動，邀請粉絲及各界友人踴躍參與，參加者有機會抽中經文處特製的限量T-Shirt及徽章。相關內容請至@Taiwaninnewyork 經文處臉書及Instagram官網查看。

經文處與大紐約地區國際友人18日上午在曼哈頓的「高線公園」齊聚健走。(經文處提供...
經文處與大紐約地區國際友人18日上午在曼哈頓的「高線公園」齊聚健走。(經文處提供)

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