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華埠健康診所基金會晚宴 表彰林何衛雲

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠健康診所年度晚宴，表彰聯合創始人林何衛雲(右)。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠健康診所年度晚宴，表彰聯合創始人林何衛雲(右)。(記者劉梓祁╱攝影)

非營利機構華埠健康診所基金會(Chinatown Health Clinic Foundation)，日前在曼哈頓下城舉辦2024年度籌款晚宴，並向基金會聯合創始人之一林何衛雲(Marie Lam) 授予表彰，以肯定她數十年來為社區作出的貢獻。

據介紹，林何衛雲多年來均被視為王嘉廉社區醫療中心的重要成員，其活躍時期可追溯至1971年首屆華埠健康日的活動。基金會董事局主席、醫師鄺理中(Raymond Fong)表示，紐約華人社區的醫療保健和健康教育離不開林何衛雲的長期付出，她作為基金會和醫療中心的董事局成員，多年來將華人醫護和團結在一起，因此獲得表彰實至名歸。

同時出席晚宴的還包括王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)和哥倫比亞大學公共衛生學院社區與少數族裔事務副院長富利洛夫(Robert Fullilove)等人。頒獎環節中，由鄺理中向林何衛雲授予表彰。

發表獲獎感言時，林何衛雲表示，1971年開始在華埠開展健康日活動時的目標非常簡單，便是確保華人社區的每一位成員都能享受到優質的醫療服務，無論其背景或個人情況如何。她還說，非常榮幸能夠在年度晚宴上獲得該份認可，這項榮譽也屬於所有華人醫療工作者，包括志願者、員工，以及支持醫療中心重要事業的每一個人。

作為王嘉廉社區醫療中心的創始人之一，林何衛雲長年擔任醫療中心董事局成員，同時任華埠健康診所基金會副主席一職。她出生於香港並在1968年來到紐約，最初在華人策劃協會(CPC)從事社工服務。隨後，自華埠健康日舉辦以來，林何衛雲便開始投身和領導華人社區健康的工作。

華人 華埠 曼哈頓

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