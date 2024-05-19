海韻合唱團開唱 慶傳統月母親節

海韻合唱團獻禮母親，華埠孫逸仙中學開唱。(合唱團提供)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Month)暨母親節 ，海韻合唱團於18日在曼哈頓 華埠孫逸仙初級中學(I.S.131)舉辦「五月的鮮花獻母親」音樂會，旨在通過音樂傳達對母愛的讚美及對亞裔文化的尊重，並向社區展示成員的才藝和多元文化的融合。

合唱團團長黃玉婷表示，由於新冠疫情期間部分演出一度停止，本次活動希望帶領隊伍重回社區，並透過音樂重建大家的精神家園，以及招募更多志同道合的新成員。據她介紹，海韻合唱團是紐約州註冊並經聯邦政府批准的非營利組織，由中國著名音樂家朱崇懋先生創立於1984年，為紐約大都會 最久遠的華人合唱團體之一。

黃玉婷回憶說，其母在1980年代便在合唱團內擔任主唱，是她音樂之路的啟蒙者和靈感來源。她還在近日翻閱舊照時發現，母親在1950年代20餘歲時便和喜愛樂器的父親同框，說明「是音樂讓兩人走到一起」。由於5月有母親節，黃玉婷希望活動能夠通過音樂展示家庭間的聯繫。

本次演出曲目包括「雁南飛」、「天邊的駱駝」和「父親的草原母親的河」等多首中外經典歌曲，每一首都為特別挑選，以呈現不同文化背景的主題。本次演出的鋼琴伴奏則由演奏家、原天津音樂學院鍵盤系教授林棣華擔綱，且指揮為合唱團藝術總監郭爽。

下半年，合唱團將於6月8日在曼哈頓中城的公共圖書館舉辦演出，並在11月17日在林肯中心舉辦成立40周年紀念音樂會。