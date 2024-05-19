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布碌崙半馬2.8萬人開跑 華人踴躍

記者顏潔恩╱紐約報導
今年華人跑團的多名成員參加布碌崙半馬。(愛跑跑團提供)
今年華人跑團的多名成員參加布碌崙半馬。(愛跑跑團提供)

由紐約路跑者(NYRR)舉辦的布碌崙(布魯克林)半程馬拉松(Brooklyn Half Marathon)18日舉行，共超過2萬8000名跑者參賽，數量與去年相比多出3萬人，超過2000個跑團參加，規模頗大；當日有大量華人選手參與，華人跑團也結伴報名，在相互鼓勵下完成這項自我挑戰。

當日比賽期間天氣晴朗、氣候宜人，賽道全長13.1哩，選手們從展望公園(Prospect Park)出發，沿途經過布碌崙植物園、大軍廣場，接著轉進海洋大道(Ocean Parkway)，最終在康尼島的Surf大道交西10街衝線結束；本次比賽中，由來自布碌崙的選手卡特(Ryan Cutter)以1小時04分08秒的成績奪得男子冠軍，來自亞利桑那州的鞏莉(Kim Conley)則以1小時12分41秒的成績取得了女子冠軍。

身為長跑愛好者的紐約亞太公共事務聯盟副主席王寶銘，以1小時34分39秒的成績跑完全程；他今年已64歲，經常獲得年輕馬拉松選手的欣賞和尊重，對於積累的長跑經驗，他總結出重要三點，要有興趣、恆心、並以鍛鍊身體的心態去參賽，而不是過於在意成績。

新澤西州的「愛跑」跑團成員杜琳達表示，本次是她有史以來參加過規模最大的比賽，由於之前腳有舊傷，在中途時一度感到很疲憊，雙腳在上下坡的路段開始「抗議」，但還是努力專注在腳步，直到最後一刻都沒有放棄；、她也說，來自不同跑團的啦啦隊們在一路上給了她最棒的鼓勵，叫喊著她的名字、讓她繼續堅持，「他們的活力和熱情給了我巨大的動力，儘管身體上有所挑戰，但精神上的滿足感很棒。」

首次參加布碌崙半馬的尤蓉玲則表示，加入跑團後有了定期的訓練，並與其他成員相互扶持，令她愈跑愈好、愈快、且很快樂，「每次參與群跑不僅讓我個人成長，也讓我更加珍惜團隊的凝聚力和友情」。

參賽的64歲王寶銘。(讀者提供)
參賽的64歲王寶銘。(讀者提供)
今年華人跑團的多名成員參加布碌崙半馬。(愛跑跑團提供)
今年華人跑團的多名成員參加布碌崙半馬。(愛跑跑團提供)
布碌崙半馬。(讀者提供)
布碌崙半馬。(讀者提供)
今年華人跑團的多名成員參加布碌崙半馬。(愛跑跑團提供)
今年華人跑團的多名成員參加布碌崙半馬。(愛跑跑團提供)

布碌崙 華人 馬拉松

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