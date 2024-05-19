司機短缺 MTA取消多條公車快線 影響逾5萬人

MTA日前取消了連接各區和曼哈頓之間的多條公車快線行程，並將原因歸咎於「司機短缺」。(記者范航瑜／攝影)

大都會運輸署(MTA )日前取消了連接各區和曼哈頓之間的多條公車快線(express bus)行程，並將原因歸咎於「司機短缺」，引發眾多依靠公車快線通勤的市民不滿。與此同時，MTA還計畫在6月30日(周日)堵車費 實施前，增加六條新公車快線線路。

至少有六趟公車快線班次在16日早晨被取消。其中兩趟從史泰登島出發，兩趟從布朗士出發，各一趟從布碌崙 (布魯克林)和皇后區出發，MTA表示，一系列取消的公車快線主要是由於司機短缺。「我們正在與有限的公車司機一起提供盡可能多的服務，」紐約市公車官方帳號@NYCTBus在社交平台X上發文表示。

據估計，取消的行程擾亂了超過5萬名市民的通勤。這些市民每日通勤嚴重依賴1030輛公車快線。這些公車占據了約80條路線，單程票價七元，遠高於普通公車和地鐵。

在大量取消服務的同時，MTA還計畫在下個月新增六條公車快線線路，其中四條路線運行於史泰登島和曼哈頓之間。隨著全國首個堵車費即將在下個月底啟動，MTA希望能藉著更多更頻繁的服務，使得市民更多搭乘公共運輸，減少使用私家車的頻次。

來自布碌崙的公車快線乘客以及公車快線倡導組織(Express Bus Advocacy Group)創始人布加蒂(Vittorio Bugatti)，在接受媒體「THE CITY」採訪時表示，公車快線服務目前「非常不可靠」；「MTA每天都在取消大量的服務。如果你無法運行現有的服務，你就不要考慮運行額外的服務。」

儘管MTA數據顯示，2024年快車服務交付率為95.4%，達到了疫情以來的峰值。但被取消的班次卻愈來愈多，MTA承認，80%的服務取消是由於司機短缺。

MTA發言人科爾特斯(Michael Cortez)在聲明中表示：「面對人手短缺，將定期招募數十家新營運商，繼續提供可靠的服務。」他同時介紹最近有愈來愈多的司機完成培訓，即將被部署到新崗位中去。

MTA本月初剛向新澤西捷運局(NJ Transit)以10萬元的價格購買了15輛二手客車，用於增加公車快線。