市小商業服務局長金德彥 宣布辭職

市小商業局局長金德彥將於6月底離職，以陪伴家人。圖為他此前在華埠參加記者會。(本報檔案照)

紐約市 小商業服務局(Small Business Services)局長金德彥(Kevin Kim)17日宣布將於6月底離職。據悉，金德彥辭職的原因是希望有更多時間陪伴自己的孩子和家庭。金德彥表示這是他必須做出的「最艱難的決定之一」。

金德彥出身貧寒，是韓裔 移民小企業主的兒子，在皇后區陽邊(Sunnyside)的一間單間臥室的公寓內長大，小時候就讀於紐約市公校，在紐約市大皇后學院(Queens College)取得學士學位，在史丹佛大學獲得了文學碩士學位，並在哥倫比亞法學院獲得了法學博士學位。

2022年年初，金德彥被市長亞當斯(Eric Adams)任命為市小商業服務局局長，成為紐約市第一位韓裔局長。在此職位前，他曾擔任州酒類管理廳(New York State Liquor Authority)廳長。

金德彥坦言，正是自己的成長經歷，促使他立志於幫助紐約市20餘萬家小企業。他曾表示會熱衷於幫助歷史上服務不足的社區，尤其是移民所有得企業，這些企業占紐約市所有小型企業的一半。

在任期間，金德彥協助推出了「紐約市小商業機遇基金」(NYC Small Business Opportunity Fund)。在疫情後，許多小型企業復工難，難以維持生計，瀕臨破產。該基金向小型企業投資8500萬元，幫助企業渡過難關。但在去年該基金因申請者眾多而被迫關閉。

與此同時。市小商業服務局將於29日(周三)舉辦首個紐約市小企業月博覽會(Small Business Month Expo)，倡導紐約小企業多樣化。「小企業月」期間，紐約市將分別把教育、招聘、融資 援助和更多內容帶入五大區的社區。屆時將提供各種免費資訊、資源和服務，包括更快的許可證和執照、融資和法律援助、市府合同等。詳情可訪問官網：https://bit.ly/3WSydFE。