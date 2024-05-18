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學童促成 法拉盛22小學路口設紅綠燈

記者高雲兒╱紐約報導
劉醇逸說，去年5月，22小學一名學生在上學時，在此路口出了車禍，雖然沒有受傷，卻引發了一場由學生領導的街頭安全倡議。(記者高雲兒／攝影)
劉醇逸說，去年5月，22小學一名學生在上學時，在此路口出了車禍，雖然沒有受傷，卻引發了一場由學生領導的街頭安全倡議。(記者高雲兒／攝影)

為了讓皇后區法拉盛社區更安全，尤其是讓第22小學的孩子們可以安心過馬路，三福大道和155街新安裝了交通燈；紐約州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫(Ron Kim)17日聯合小學師生為該裝置剪綵，並讚賞所有促成該改變的小學生們。

劉醇逸說，去年5月，22小學一名學生在上學時，在此路口出了車禍，雖然沒有受傷，卻讓他的同學們意識到，這可能不是個例，從而引發了一場由學生領導的街頭安全倡議。

作為「全民公民」課程的一部分，學生們向當地民選官員劉醇逸和市議員黃敏儀等，發起呼籲促進改變的寫信活動；「他們沒有怨天尤人，而是勇敢站出來，進行研究、做出計畫、發起情願，希望民意代表做些什麼。」

在當地官員和市府的合作下，紅綠燈於近日安裝完畢，第22小學校長麥爾(Jennifer Meyer)說，這是團隊成果，「這不是一個關於交通號誌的故事，這是關於團結的力量，關於我們集體聲音的力量和決心。」

她指出，三福大道是一條非常繁忙的街道，而每天，大約有800個孩子進出校園，「這就是激勵我們的小學公民團隊採取行動的原因」。

參與此次倡議的學生不乏華裔孩童，華裔孩子問喆說，「我意識到這個社區如果沒有交通燈會有多危險，所以我給劉醇逸和黃敏儀議員寫了信，希望能促成改變。現在安全多了，我意識到即使我還年幼，我也可以起到重要作用。」

林影成則說，這次促成社區改變的經歷，也是他永遠難以忘懷的，「即使我們是孩子，我們的聲音也是有力量的。」

林影成說，這次促成社區改變的經歷，也是他永遠難以忘懷的，「即使我們是孩子，我們的...
林影成說，這次促成社區改變的經歷，也是他永遠難以忘懷的，「即使我們是孩子，我們的聲音也是有力量的」。(記者高雲兒／攝影)
華裔孩子問喆意識到這個社區如果沒有交通燈會有多危險，因此致信給劉醇逸和黃敏儀。(...
華裔孩子問喆意識到這個社區如果沒有交通燈會有多危險，因此致信給劉醇逸和黃敏儀。(記者高雲兒／攝影)
22小學師生為新的紅綠燈剪綵。(記者高雲兒╱攝影)
22小學師生為新的紅綠燈剪綵。(記者高雲兒╱攝影)
為了讓法拉盛社區更安全，尤其是讓22小學的孩子們可以安心過馬路，三福大道和155...
為了讓法拉盛社區更安全，尤其是讓22小學的孩子們可以安心過馬路，三福大道和155街新安裝了交通燈。(記者高雲兒／攝影)
劉醇逸和金兌錫聯合第22小學師生，17日為路口的新紅路燈剪綵。(記者高雲兒／攝影...
劉醇逸和金兌錫聯合第22小學師生，17日為路口的新紅路燈剪綵。(記者高雲兒／攝影)

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