減免小企業罰款 紐約市新法生效

紐約市一新法生效，將減少對小企業的罰款，並設立處罰下達前的糾正時限，減輕小商家的經營負擔。(本報檔案照)

為幫助小企業規避「不必要的限制與罰款」，紐約市 議會16日宣布一項新法律正式生效，減少對小企業的罰款，並設立處罰下達前的糾正時限，以減輕小商家的經營負擔，進一步推動地方經濟。

根據市議會，此法案為2023年推出的第151號地方法規(Local Law 151)，由市議員曼寧(Julie Menin)提出，並在去年11月由市議會通過，透過簡化標牌和垃圾收集要求、將多種初犯罰款降低至0元和取消若干禁令等方式，幫助小型企業減輕財務等負擔。

曼寧表示，此法案通過減少罰款，以「為最需要幫助的企業主提供切實的救濟」，從而幫助更多市民維持生計，並促進城市的經濟增長。

市議會小商業委員會主席、議員費力茲(Oswald Feliz)也說，市府早前的許多處罰要求「對小型企業造成不成比例的負擔」，因許多規定缺乏明確的理由或具體細則，且處罰範圍過寬且解釋空間過大，而新法案將解決此類問題。

市府統計顯示，由移民 擁有和經營的小企業占全市逾22萬家小商家中近一半，且其被視為「移民進入中產階級的常見途徑」，因此需為其創造機會和促進增長。根據新法，未來市交通局(DOT)將對自行車租售業者信息更新遲緩的民事罰款從首次違規的100元降至0元，同時市清潔局(DSNY)將首次違反商業回收標籤和標牌要求以及商業機構有機物處理要求的罰款設定為0元。

此外，市衛生局(DOHMH)將違反提供兒童餐時禁止提供部分飲料規定的罰款從100元減少至50元，市消費者和勞工 保護局(DCWP)也需將行道攤位相關的初始罰款設定為0元。