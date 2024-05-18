落選免費學前班 數千家長怒

紐約市免費「三歲班」計畫的錄取名單近日公開，有2400名家庭未能獲得名額，進入候補名單，引發不滿。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市免費「三歲班」(3-K)計畫的錄取名單近日公開，有2400名家庭未能獲得名額，進入候補名單，引發了家長們的憤怒。市府17日聲明表示目前還有空位，所有申請者最終都會有所安置。

16日晚，家長們收到了市教育局 的通知信。在4萬3000名申請者中，有2400多名孩子未能獲得免費學前班名額。導致這些家庭緊急尋找其他的學前班選項。有家長甚至為孩子申請了十幾所學校的學前班項目，但最終全部落選。

今年4月，市長亞當斯 (Eric Adams)表示將確保有需要的孩子都能獲得學前班名額。市府發言人在聲明中表示：「市長會信守承諾。只是教育局發布的信息未能正確傳達。我們目前仍有大約9000個學前班名額。我們將向未收到錄取通知的家庭發出更新信函。」

市府同時強調，2400多名未獲名額的孩子僅占總申請者的6%，並稱他們只是暫時被候補，最終都會有名額安置。

市教育局數據顯示，在上一學年，紐約半數地區「三歲班」供不應求，在最嚴重的地區，600多人需要競爭200多個入學名額。華埠所在的地區共收到86份申請，而總共提供的名額僅27個，意味著59位申請者需要調劑到別的區域。

維權人士將名額不足的問題歸咎於市府的預算削減。免費全民學前班(Free Universal Pre-K)是前市長白思豪 (Bill de Blasio)政府的標誌性政策。然而，亞當斯政府認為該計畫管理不善，導致部分社區過度飽和，而其他社區服務不足。上任不久後，亞當斯就以聯邦資金到期和計畫管理不善為由，暫停了該計畫的擴張。

白思豪政府的擴張計畫依賴即將到期的聯邦刺激資金。儘管市府已為學前班項目撥款9200萬元以補償聯邦資金，但預算中仍削減了1億7000萬元的資金。教育局15日表示，無法估計有多少學生會受到影響。