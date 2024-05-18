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康尼島6/22美人魚遊行 歡迎報名 另招募義工

記者顏潔恩／紐約報導
康尼島美人魚遊行。(本報檔案照)
康尼島美人魚遊行。(本報檔案照)

被稱作「美國版夏至慶祝活動」的布碌崙(布魯克林)康尼島美人魚遊行，將於6月22日(周六)回歸，屆時預計將迎來成千上萬名旅客及紐約民眾前來觀賞；主辦方鼓勵民眾積極報名參與遊行，或成為活動義工，以大膽且清涼的方式迎接盛夏。

主辦單位「美國康尼島」(Coney Island USA)表示，第42屆美人魚遊行的主要活動項目都一如往常，包括參與者化身海洋動物遊行、歌舞表演、以及扮裝比賽等；今年主辦方將首次裝飾大型花車參與遊行，並已宣布任命當地藝術家、表演者兼歷史學家Joe Coleman為「海王星國王」、藝術家兼攝影師Whitney Ward為「美人魚皇后」，屆時二人將閃亮登場、與眾人見面。

既然來了一趟康尼島，主辦方也鼓勵民眾參加完遊行後，可預約觀賞著名的康尼島馬戲團秀(Coney Island Circus Sideshow)、到「怪異酒吧」(Freak Bar)喝杯啤酒、造訪康尼島海灘或遊樂場等；但應注意的是，當日康尼島博物館(Coney Island Museum)並不會營業。

遊行時間為6月22日(周六)下午1時，路線與過去相同，從布碌崙西21街交Surf大道出發，一直東向前行至西10街，接著往南向海濱步道方向前進，最後在Steeplechase廣場結束；主辦方歡迎各單位、團體積極報名參加遊行，感興趣的民眾也可登記成為義工，更多詳情可訪coneyisland.com/mermaidparaderegistration

康尼島美人魚遊行自1983年開始為紀念「布碌崙狂歡節」而創辦，已成為當地夏季的標誌性年度盛會，並獲得紐約市文化事務部(New York City Department of Cultural Affairs)及市議會的贊助。

康尼島美人魚遊行。(本報檔案照)
康尼島美人魚遊行。(本報檔案照)

康尼島 布碌崙 紐約市

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