紐約中華公所新任主席朱超然 宣誓就職

中華公所新主席就職，大量代表到場祝賀。(記者劉梓祁／攝影)

成立於1883年、作為紐約華人 社區最早成立僑團之一的紐約中華公所，16日舉辦第68屆主席就職典禮，新任主席朱超然，在眾多官員、僑團及社區代表見證下完成宣誓，表示將繼續致力促進社區的團結與發展，盡己所能改善社區服務。

在就職儀式於所內中山紀念堂舉行前，美東聯成公所在所內為他舉辦「送行儀式」。公所主席梁漢本表示，相信現年71歲並同為聯成議員的朱超然，將在推動華社事務方面展現出卓越的領導才能，令中華公所「迎來更美好的未來」。

朱超然在駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章監誓下完成宣誓，正式接任主席一職。前主席曾偉康也在李光章的監交下，與朱超然完成印信交接。為表達對中華公所的認可和支持，李光章代表中華民國 僑務委員會委員長徐佳青，分別向兩人授予感謝狀及賀狀。

朱超然致詞說，對領導中華公所這一「在美中社區扮演重要角色」的華人組織感到榮幸，未來將遵守誓言和章程，致力服務華社，推動多元文化價值和社會福利。談及兩年任期規畫，他表示，將持續推動紐約華僑學校和華埠 兒童培護中心發展，並以此為基礎培養「新一代的華人領袖」。

他還強調，曼哈頓華埠反對多年的城區監獄、遊民氾濫和堵車費徵收等問題，也會成為任期內的重點關注事項，將與公所成員及社區各界緊密合作、共同尋找解決方案。在1989年加入市懲教局(DOC)並任職多年的朱超然還指，會以在海軍服役和懲教局任職的經驗，推廣安全意識、令僑胞安居樂業。

朱超然強調，未來中華公所「支持自由民主的立場不會改變」，並將繼續踐行孫中山提出的三民主義。李光章也讚揚曾偉康，指其任內領導華埠應對疫情，並恢復舉辦中華民國雙十國慶大遊行及持續舉辦開國紀念日等活動，且在改善治安、遏止仇亞等方面成果顯著。