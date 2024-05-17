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市府5╱29辦小商業者博覽會 免費報名

記者和釗宇╱紐約報導
市小商業服務局將於29日(周三)在曼哈頓下城的36號碼頭舉辦「小商業者月博覽會」，意在幫助各行業小商業者聯繫市府相關部門、獲取法律和融資資源。(市府提供)
市小商業服務局將於29日(周三)在曼哈頓下城的36號碼頭舉辦「小商業者月博覽會」，意在幫助各行業小商業者聯繫市府相關部門、獲取法律和融資資源。(市府提供)

5月是全國小商業者月，市小商業服務局(Department of Small Business Services)將於29日(周三)在曼哈頓下城的36號碼頭舉辦「小商業者月博覽會」(The Small Business Month Expo)，呼籲小商家們積極參加。

據悉，這是市府首次舉辦小商業者博覽會，意在幫助各行業小商業者聯繫市府相關部門、獲取法律和融資資源，並協助業者完成申請各種牌照和許可的流程，以及提供免費諮詢、研討會、方便拓展人脈。

小商業者可以免費註冊參加博覽會，有意參加的業者可登錄網站https://reurl.cc/QRRknq註冊報名。

市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)表示，在博覽會上，商家將可以接觸到所有市府的免費協助資源，「無論是要創業、已經正在運營還是處於業務發展期，我們都會提供服務。全市40個相關部門都將派人參加，現場介紹市政合同機會。」

此外，金德彥還說， 紐約市商業快速服務隊(NYC Business Express Service Team，BEST)已經準備好隨時為業者服務，「過去兩年，我們已經幫助了超過5000名小商家，幫助他們節省了3100萬元經費，我們能夠幫助業者將創業所需的時間減半。」

紐約市 曼哈頓 融資

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