工業城設計節周末登場 亞裔藝術家嶄頭角

工業城設計節將邀請藝術家對話。(取自工業城官網)

隨著紐約設計節(NYCDesign The Festival)即將回歸，布碌崙 (布魯克林)聚集不少藝術家的工業城(Industry City)也將在本周末舉辦「工業城設計節」(IC Design Festival)，帶來一系列活動包括大型展覽、公共裝置展示、藝術家座談會、工作坊等，適合各年齡層的民眾參與；此次設計節也有諸多亞裔 藝術家嶄露頭角，在亞太裔傳統月期間尤其彰顯亞裔群體的力量。

在本月18日(周六)、19日(周日)舉辦的工業城設計節，將邀請上百個來自各族裔、文化背景的藝術家、手工和創意大師參與；在所有的節目當中，屬「開放工作室」(Open Studios)為設計節的活動重點，觀眾有機會近距離欣賞在這裡駐紮的近70位藝術家的作品，並與他們深入接觸和互動，建立聯繫、激發靈感，是非常難得的機會。

此次得到舉辦個展名額的是韓裔 藝術家姜善英(Sun Young Kang，音譯)，其「記憶」、「面紗」等系列新作品將，展出在橫跨三個房間的Yi Gallery畫廊，給觀眾帶來沈沉浸式的體驗；該個展將於18日下午3時至6時間開放，地址是布碌崙36街254號的2號建築物。

除此之外，主辦方還將舉辦五場與藝術家對話的座談會，主題包括畫廊藝術的文化、心理健康與藝術的關聯、如何尋找下一個靈感來源、人工智能是否將取代藝術工作、以及產品設計的成功與失敗之路；當中贏得無數獎項、在產品設計界頗負盛名的亞裔設計師林凱蒂(Katie Lim)將出席最後一場論壇，談從行多年的經驗，呼籲有興趣的民眾不要錯過。