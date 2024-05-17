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亞裔團體近200人集會 籲為社區公平撥款

記者范航瑜╱紐約報導
華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)。(記者范航瑜／攝影)
華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)。(記者范航瑜／攝影)

作為紐約市增長最快的族群，亞太裔居民長期以來未能獲得與人口數量相匹配的財政投入。16日，由亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)牽頭的多個亞裔團體的近200名代表，在市政廳台階上舉行集會，指出亞裔社區機構需靠大量經費支撐，呼籲市府和市議會支持公平公正的預算

聯盟重申了此前提出的「18%，還在增長」(18% and Growing Campaign)項目的訴求。該項目名稱源自亞太裔居民約占紐約市人口18%，並且是紐約市、紐約州乃至全國增長最快的族群。儘管亞太裔社群正在迅速壯大，但官方對紐約市亞太裔社群的資助卻沒有跟上步伐。2024財年，在1070億元的城市預算中，紐約市向亞太裔社區投資的公共資金總額不到6%，平均每人不到0.89元。

「我們代表紐約市近100個由亞太裔領導和為亞太裔服務的組織。我們為東亞、東南亞、南亞和中亞的多元化社區提供服務和支持，並確保我們的社區能夠獲得他們所需的文化適應和語言無障礙的服務，」聯盟聯席執行董事梁韶律(Vanessa Leung)和昆丹娜(Anita Gundanna)表示。「為了那些苦苦掙扎的社區成員，我們正在爭取一個公平、包容和公平的預算。」

華人策劃協會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)表示，近期接到史泰登島議員的電話，對方表示史泰登島有越來越多的華裔和亞裔居民，「成長最快的選民群體和工人群體都是亞裔。我們需要確保市議員和市長不會利用我們的組織而不做實事。他們必須言出必行，為我們日復一日的服務提供資金，」何永康表示。

同日，紐約移民聯盟 (NYIC)也在市政廳台階舉行集會，呼籲紐約市25財年預算和立法優先考慮移民的需求。維權人士呼籲市府採取一系列措施，包括為移民法律服務提供1億900萬元的資金、增加語言服務的500萬元投資等等。

布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡(Susan Zhuang)與亞裔兒童與家庭聯盟成...
布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡(Susan Zhuang)與亞裔兒童與家庭聯盟成員合影。(記者范航瑜╱攝影)
上百名社區成員冒雨參加。(記者范航瑜╱攝影)
上百名社區成員冒雨參加。(記者范航瑜╱攝影)
布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡(Susan Zhuang)與亞裔兒童與家庭聯盟成...
布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡(Susan Zhuang)與亞裔兒童與家庭聯盟成員合影。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 亞裔 預算

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