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衛塞節入「寺」盜竊頻發 警加強巡邏

記者顏潔恩／紐約報導
亞裔社區中心、紐約市警社區事務部，近期在8大道中心舉辦衛塞節期間安全信息分享會。(記者顏潔恩 / 攝影)
亞裔社區中心、紐約市警社區事務部，近期在8大道中心舉辦衛塞節期間安全信息分享會。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)亞裔社區中心(ACC)、紐約市警社區事務部，近期在8大道中心舉辦「衛塞節期間安全信息分享會」，表示在這個佛教徒最為重視的日子，以往都出現了佛堂遭到入室盜竊的情況；隨著節日即將到來，警方承諾將加強社區與寺廟周邊的巡邏警力，讓信徒們無須過於擔心。

當日，布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)、社區事務部主任泰勒斯(Richard Taylor)、72分局局長蘇亞雷斯(Krystin Suarez)、副局長許博略、62分局局長劉志強等人出席會議；警方提到，這是紐約市警首次與佛堂合作，走入社區舉辦安全講座，旨在讓佛教徒於節日期間感到安心。

佛教領袖表示，衛塞節是紀念佛陀誕生、成道和涅槃的日子，對佛教徒而言是最重要的活動，很多人都會進行錢財供奉，不法之徒因而朝佛堂裡面的捐獻箱下手；在衛塞節前後，佛寺入室盜竊的事件就會變得尤其多，這次希望藉著與警方合作，發揮共同努力來促進社區的治安。

亞裔社區中心、紐約市警社區事務部，近期在8大道中心舉辦衛塞節期間安全信息分享會。...
亞裔社區中心、紐約市警社區事務部，近期在8大道中心舉辦衛塞節期間安全信息分享會。(記者顏潔恩 / 攝影)

麥凱維表示，警方已經意識到針對衛塞節期間發生的犯罪事件，將會在節日期間派出更多的巡邏警力，駐守在社區與佛寺周遭；他強調，若有任何問題儘管讓警方知道，警方絕對會做好為民服務、保護好居民的工作。

民安隊隊長柳寶枝表示，作為社區自發組織，也會和ACC、還有警方一起維護社區安全，屆時也將安排隊員加強重點地區的巡邏工作；ACC創始人林寶珍則說，公眾安全是社區最為關注的問題之一，感謝布碌崙南區警局合力部署工作，讓信徒們可以專注享受節日，而不是擔憂可能出現的危險情況。

布碌崙 紐約市 亞裔

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