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畫家虞曾富美獲表彰 個人美術館9月開幕

記者高雲兒╱紐約報導
皇后社區學院院長曼吉諾為虞曾富美授獎。(記者高雲兒╱攝影)
皇后社區學院院長曼吉諾為虞曾富美授獎。(記者高雲兒╱攝影)

知名畫家及「熱帶雨林基金會」創始人虞曾富美，15日晚被皇后社區學院授予「年度藝術畫廊合夥人」(Art Gallery Partner of the Year)獎項；據悉，其設在長島市的個人美術館將在今年9月開幕，展出她的個人作品。

虞曾富美從事繪畫創作逾半世紀，獲獎無數。在2001年，為提升民眾對環境問題的重視、達到「維護雨林、挽救世界」的目標，她在皇后區長島市創辦熱帶雨林基金會，常邀請世界各地關懷自然生態的藝術家進行展出，展出作品主題均以自然現象、風景與動物為主，提倡環保。

對於此次在皇后社區學院獲得「年度藝術畫廊合夥人」獎項，虞曾富美表示十分意外，「我很欣賞這個學院，他們對藝術很尊重」。她此前曾受邀在該學院辦個人畫展，也在群展中多次參與。據悉，該學院已經收藏虞曾富美的畫作「空氣」，預計還將收藏另外三幅她的作品。

出生於1937年的虞曾富美雖已年近九旬，但仍熱愛作畫，「沒有畫畫會很難過，一畫畫就很開心」。她介紹，她設立在長島市37街的虞曾富美美術館，將於今年9月開幕，屆時將展出她的許多個人作品。

當晚另外兩名獲獎人，為年度社區合夥人Talya Schwartz、以及年度健保合夥人Ash Tewari。

皇后社區學院院長曼吉諾(Christine Mangino)和虞曾富美。(記者高...
皇后社區學院院長曼吉諾(Christine Mangino)和虞曾富美。(記者高雲兒／攝影)
左起：方書久、虞曾富美和其先生虞國男、陳秋貴。(記者高雲兒／攝影)
左起：方書久、虞曾富美和其先生虞國男、陳秋貴。(記者高雲兒／攝影)
皇后社區學院院長曼吉諾(左一)、和獲得年度社區合伙人的Talya Schwart...
皇后社區學院院長曼吉諾(左一)、和獲得年度社區合伙人的Talya Schwartz(左二)、獲得年度藝術畫廊合伙人的虞曾富美(左四)、以及獲得年度健保合伙人的Ash Tewari(左五)。(記者高雲兒／攝影)

長島市 美術館 健保

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