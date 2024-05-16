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柏路美化詳細方案出台 擬今夏開工

記者許君達╱紐約報導
柏路周邊多條寬闊街道存在斑馬線過長、行人暴露在車行空間內的距離過大等問題。根據改造方案，未來這些路口均將擴展人行安全島，並將路口全部壓縮為單車道。(記者許君達╱攝影)
柏路周邊多條寬闊街道存在斑馬線過長、行人暴露在車行空間內的距離過大等問題。根據改造方案，未來這些路口均將擴展人行安全島，並將路口全部壓縮為單車道。(記者許君達╱攝影)

市交通局(DOT)近日在曼哈頓第三社區委員會的會議上，首次公布了華埠柏路(Park Row)美化工程的設計方案。方案內容主要圍繞提升現有柏路行人及單車通行質量和安全性展開，包括拓寬步行區、減少停車位、增加單車專用道等。不過，如果該方案能夠順利開工，其在部分路口大量擠壓行車道的措施，將使柏路重新對外開放交通的未來更為渺茫。

方案涉及的範圍除柏路本身外，亦包括周邊的聖詹姆士坊(St James Pl.)、珍珠街(Pearl St.)、麥地臣街(Madison St.)及法蘭克福街(Frankfort St.)等。方案指出，該區域現有設施存在的問題包括人行道狹窄且被阻隔、單車道被停車位占據、行人單車混行以及斑馬線距離過遠等，此外，區域內的路標系統不夠完善，且出入口對行人極不友好，令大量前往華埠、金融區和布碌崙(布魯克林)大橋等觀光區的遊客難以順暢通行。

對於柏路本身的改造方案則分為三部分。在目前對於行人安全隱患最大的布碌崙大橋下的路段，改造計畫取消了原有行人單車混行道，將現有的路面部分改為單車專用車道，同時尋求占用路邊空間的市警(NYPD)等機構退讓出一條帶狀空間，用於增建分離式的人行步道。

在珍珠街與且林士果(Chatham Square)之間的路段東南側，則用綠色明確標示出單車專用道，但這部分需與市警協商，徵得其不在此處停放警車的首肯。

而在柏路的最北口，新計畫將在現有公車車站處擴建可供等車人站立或行走的安全島，同時將綠色單車道延伸至且林士果路口。如此改造後，柏路北口的北向車道將只剩下一條行車道，供公車、公務車以及附近居民的車輛出入使用。

此外，在區域內其他幾處封閉路段的路口處，改造方案也將與柏路北口相似，將行人安全島擴大至原有行車道，僅為汽車留下單向一條車道。如此改造後，柏路及其周邊在九一一之後被人為封閉的現狀將被永久化，由於車道的縮減，未來將很難重新開放給全部社會車輛使用。

交通局方面介紹，如果進展順利，美化工程將從今年夏天開始。

市交通局專業人士在曼哈頓第三社區委員會講解柏路美化工程方案。(記者許君達／攝影)
市交通局專業人士在曼哈頓第三社區委員會講解柏路美化工程方案。(記者許君達／攝影)

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