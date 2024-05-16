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「確保好工作法案」助低收者翻身

記者和釗宇╱紐約報導
州眾議員李羅莎和州參議員吉納瑞斯宣布提出「確保好工作法案」，計畫利用大約10億元私人領域資金，與由華裔許居逵創辦的非營利職業培訓組織Pursuit合作，幫助低收入民眾找到2萬4000個收入頗佳的工作崗位。(Pursuit提供)
州眾議員李羅莎和州參議員吉納瑞斯宣布提出「確保好工作法案」，計畫利用大約10億元私人領域資金，與由華裔許居逵創辦的非營利職業培訓組織Pursuit合作，幫助低收入民眾找到2萬4000個收入頗佳的工作崗位。(Pursuit提供)

眾議員李羅莎(Nily Rozic)和州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)共同宣布，提出「確保好工作法案」(Good Jobs Guarantee Act)，計畫利用約10億元私人領域資金，與由華裔許居逵(Jukay Hsu)創辦的非營利職業培訓組織Pursuit合作，幫助低收入民眾找到2萬4000個收入頗佳的工作崗位。

據悉，成立於2012年的Pursuit，專門為低收入卻懷有夢想的紐約市民提供獎學金，進而進行高薪技能培訓，幫助他們考入頂級銀行、科技公司等，實現職位、薪資、階級的大跨越。Pursuit提供四年的獎學金項目使他們能夠學習高新技術，從而考入科技和金融企業，再按一定比例回饋Pursuit，維繫更多的人能夠參與學習。學員們的平均年薪從之前的平均年薪1萬8000元，躍升為9萬元以上，平均漲薪幅度達到387%。

根據提案，項目參與者將可以免費接受工作技能培訓；項目也將沿襲Pursuit的付費模式，在確保工作崗位後，項目參與者只需拿出一小部分收入，分期資助下一輪培訓。不過，如果項目參與者後來出於任何原因失業或者薪資降低，就不必再拿出收入資助項目，以確保他們不會像還學貸一樣背上債務負擔。

州府將為該項目提供1億元啟動資金，還將任命一位項目管理員，負責利用啟動資金來吸引社會投資，預計未來十年籌集10億元私人投資。項目管理員則將這些資金投入到培訓項目中，為項目參與者帶來更多高級技能培訓。

吉納瑞斯表示，這一提案有開天闢地的意義，將幫助滿足提供高質量崗位的需求，同時擴大科技行業的勞動力，「我對提出這一創見性的想法感到驕傲，這將幫助更多民眾獲得高級技能訓練，創造更多民眾和社區需要的崗位。」李羅莎則表示，該提案將解決經濟發展機會不均的問題，為所有紐約民眾提供高質量就業機會。

吉納瑞斯表示，鑑於Pursuit優秀的過往經驗，該提案預計將在未來十年，為2萬4000名低收入民眾找到收入頗佳的工作。

許居逵則表示，這一開創性的提案將為市場帶來催化劑，為數萬低收民眾找到好工作；「Pursuit的培訓模式成績顯著，能夠幫助低收入民眾找到好工作、令學員的收入翻了超過四倍，我們的付費模式也為工薪階層創造了一個更好的模式，這項提案也將這一模式帶給更多人，讓他們找到工作的同時，也能有經濟上的安全感。」

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