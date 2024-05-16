我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

布碌崙濱水區 9500萬元打造未來港

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙和史島海運碼頭將建成現代化海港和多功能社區中心。(市長辦公室提供)
布碌崙和史島海運碼頭將建成現代化海港和多功能社區中心。(市長辦公室提供)

紐約市近日宣布，與紐新航港局(Port Authority of New York & New Jersey)達成協議，將推進布碌崙(布魯克林)海運碼頭(Brooklyn Marine Terminal)和豪蘭胡克海運碼頭(Howland Hook Marine Terminal)海運碼頭的建設。

市政府和州政府將對占地122畝的布碌崙濱水區聯合投資9500萬元，預計將對布碌崙這片120畝的濱水地區產生重大經濟影響，或創造數千個工作崗位。

按照這項協議，布碌崙海運碼頭將改造成一個現代化的海運港口和充滿活力的多功能社區中心，該協議還有助於推動豪蘭胡克海運碼頭的長期擴建。這片崎嶇的濱水區，將被開發為住房、零售、綠地和現代化的環保港口。

這筆交易是紐約市府至少20年來規模最大的地產交易。市長亞當斯(Eric Adams)在今年的市情咨文中就宣布了一項多層面的倡議，即重新規畫紐約市的濱水區，以推動城市的增長和創新。亞當斯說，在布碌崙濱水區建造一個新的現代化海港和社區，進一步加強了紐約市開發「未來港口」的努力。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，這項協議將使市政府和州政府密切合作，使碼頭成為一個能夠同時滿足社區需求的現代化海事設施。市州政府與紐新航港局的合作伙伴，也將確保豪蘭胡克港的海運碼頭繼續成為一個繁榮的航運樞紐，擁有繁榮的未來。

紐新航港局執行長柯頓(Rick Cotton)表示，這項協議是一項三贏的協議：它有利於該地區、紐約市和航港局。這項協議將加強豪蘭霍克海運碼頭，航港局也在推進一項基本戰略要務，即保持遠洋貨櫃供應線的活力。航港局將幫助紐約市把布碌崙海運碼頭改造成一個充滿活力的多功能社區資產。

布碌崙 紐約市 亞當斯

上一則

時代華人傑出風雲人物法拉盛頒獎 近百人獲殊榮

下一則

居民投訴聞到毒氣 雷哥公園發現腐屍

延伸閱讀

紐約公校重回擇優錄取 華人讚：很高興放棄荒謬政策

紐約公校重回擇優錄取 華人讚：很高興放棄荒謬政策
紐約「上鎖保護」大執法 第1周75家非法大麻店被關

紐約「上鎖保護」大執法 第1周75家非法大麻店被關
紐約市長：無證客可以補救生員缺額 「他們很懂游泳」

紐約市長：無證客可以補救生員缺額 「他們很懂游泳」
遏逃避過路費 MTA嚴打擊幽靈車 1天逮19人

遏逃避過路費 MTA嚴打擊幽靈車 1天逮19人

熱門新聞

紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

2024-05-12 17:54
一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到文憑封皮後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

2024-05-13 14:09
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

2024-05-09 10:19
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。（取材自微信）

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

2024-05-09 16:46
布魯克林一部公寓電梯內的攝影機，拍到一名外賣郎在搭乘電梯上樓時，偷吃外送披薩上的配料。(擷自Instagram@newyorkers)

紐約外賣郎偷吃披薩配料 被電梯監視器錄下

2024-05-12 14:43
MTA查扣遮擋牌照的「幽靈車」。(MTA提供)

遏逃避過路費 MTA嚴打擊幽靈車 1天逮19人

2024-05-13 07:12

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛