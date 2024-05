布碌崙濱水區 9500萬元打造未來港

布碌崙和史島海運碼頭將建成現代化海港和多功能社區中心。(市長辦公室提供)

紐約市 近日宣布,與紐新航港局(Port Authority of New York & New Jersey)達成協議,將推進布碌崙 (布魯克林)海運碼頭(Brooklyn Marine Terminal)和豪蘭胡克海運碼頭(Howland Hook Marine Terminal)海運碼頭的建設。

市政府和州政府將對占地122畝的布碌崙濱水區聯合投資9500萬元,預計將對布碌崙這片120畝的濱水地區產生重大經濟影響,或創造數千個工作崗位。

按照這項協議,布碌崙海運碼頭將改造成一個現代化的海運港口和充滿活力的多功能社區中心,該協議還有助於推動豪蘭胡克海運碼頭的長期擴建。這片崎嶇的濱水區,將被開發為住房、零售、綠地和現代化的環保港口。

這筆交易是紐約市府至少20年來規模最大的地產交易。市長亞當斯 (Eric Adams)在今年的市情咨文中就宣布了一項多層面的倡議,即重新規畫紐約市的濱水區,以推動城市的增長和創新。亞當斯說,在布碌崙濱水區建造一個新的現代化海港和社區,進一步加強了紐約市開發「未來港口」的努力。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示,這項協議將使市政府和州政府密切合作,使碼頭成為一個能夠同時滿足社區需求的現代化海事設施。市州政府與紐新航港局的合作伙伴,也將確保豪蘭胡克港的海運碼頭繼續成為一個繁榮的航運樞紐,擁有繁榮的未來。

紐新航港局執行長柯頓(Rick Cotton)表示,這項協議是一項三贏的協議:它有利於該地區、紐約市和航港局。這項協議將加強豪蘭霍克海運碼頭,航港局也在推進一項基本戰略要務,即保持遠洋貨櫃供應線的活力。航港局將幫助紐約市把布碌崙海運碼頭改造成一個充滿活力的多功能社區資產。