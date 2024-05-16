時代華人傑出風雲人物法拉盛頒獎 近百人獲殊榮

美國時代華人傑出風雲人物頒獎典禮暨時代夢想舞台晚會，近日在法拉盛舉行。(主辦方提供)

美國時代華人 傑出風雲人物頒獎典禮暨時代夢想舞台晚會，近日在法拉盛 舉行，慶祝亞太裔傳統月及美中建交45周年，近百名華人因其在各領域的卓越貢獻而獲獎。

此次活動由美國時代華人主席賈東昇發起，羅丹藝術家基金會聯合主辦，頒獎典禮共設立28個獎項，旨在提升華人在美國的信心與政治地位，鼓勵華人無論黨派積極參與政治活動，共同壯大華人的政治力量。

晚會也特別推出了「世界和平地球一家」百米長卷，與會嘉賓紛紛在上面簽名，象徵對世界和平的共同承諾。

在頒獎環節，曾任六任美國總統亞太顧問的王碚、以及著名刑事鑑識專家李昌鈺，榮獲「時代華人終身成就獎」。而為致敬著名作家莫言，頒獎典禮也為他頒發了「時代作家功勳獎」，並由資深華人媒體人曾慧燕代領獎項。

美國參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員 孟昭文也到場支持並發表演說，紐約州參議會少數黨領袖奧特(Robert G.Ortt)代表為主辦方頒發了表揚狀。