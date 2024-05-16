「福州姐妹」紐約重聚 推廣家鄉文化自釀青紅酒分享

「福州姐妹」將自製青紅酒帶至8大道分享。(福州姐妹提供)

紐約作為北美華人 最早聚居點之一，多年來有大量來自福建、廣東等沿海城市的移民 定居於此，並以宗族、姓氏等基礎為紐帶形成社群；然而，隨著初代華僑老去和其後裔於本地生長，過往以文化為連結的交流已在弱化，引來對文化消亡的擔憂。

儘管如此，有愈發多年輕一代，因對自身文化根源抱有興趣，開始在生活中保持和傳承祖輩的文化遺產，嘗試影響更多群體和社區，而一切則以根植於心的家鄉情懷為動力。當中，成立不久的「福州姐妹」(Fuzhou Sisters)便是如此。

「福州姐妹」張啟新(右)和方舒予。(福州姐妹提供)

此項目由來自福州的張啟新(Qixin Zhang)和方舒予(Shuyu Fang)共同創立，兩人雖並非親生姊妹，但在2008年通過雙方父母相識，從此成為彼此口中的「最重要的朋友」。儘管其後因各自發展分別數年，但她們去年得以在紐約重聚，並一同決定將家鄉文化於紐約推廣。

兩人回憶，雖然相識距今已有16年，但感覺「好像一切都沒有改變」，全因「福州文化將我們彼此聯繫」。因此，「福州姐妹」在去年誕生，目的則是「在美國的背景下將這二人故事繼延續」。

「福州姐妹」舉辦福州青紅酒品嘗活動。(福州姐妹提供)

去年，生於1993年的張啟新搬至紐約，在和方舒予前去布碌崙(布魯克林)8大道等華人社區後，開始思考如何作為移民在當地「追溯並紮根自己的福州身份」。2016年離開福建的她，在賓州卡內基美隆(Carnegie Mellon)大學完成視頻和媒體設計學習，日常工作便是將「文化蘊含到藝術中」。

年幼三歲的方舒予，則在2019年來到紐約，在視覺藝術學院(SVA)就讀社會創新設計專業。她說，此學科的目的之一便是「運用不同的媒介和方式，將不同人連結和聚集」，從而產生富有啟發的交流。

兩人創立的「福州姐妹」，以文化為中心並用各自所擅長的方式，以食物、語言、歷史和故事為媒介，從自己的角度「推廣真正的福州文化」。方舒予表示，項目不僅希望成為連結新老兩代的橋梁，更希望吸引更多新群體了福州文化和進入福州社群。

「福州姐妹」舉辦福州青紅酒品嘗活動。(福州姐妹提供)

不久前，「福州姐妹」在曼哈頓華埠 舉辦了本年首場活動，邀請數十位不同年齡和背景的參加者一同在「重音姊妹」書店品嘗源自福州的青紅酒。兩人通過自尋的釀造方式，親手製作了六種口味的青紅酒，不僅令到場的年輕一代感到新奇，也喚起了年長參加者對家鄉的回憶。

「福州姐妹」舉辦福州青紅酒品嘗活動。(福州姐妹提供)

未來，「福州姐妹」將再度舉辦青紅酒品鑒活動，以及方言教學、小食分享等其它方式推廣福州文化。兩人表示，文化是福州人引以為傲的資產，希望「姐妹」既能為其代言，也能令更多人認識和喜愛它。