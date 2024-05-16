「房思琪的初戀樂園」英文版 紐約等4城市辦新書發表

「房思琪的初戀樂園」英文版發行，將由譯者Jenna Tang在美國多個城市舉行講座。(紐文中心提供)

台灣作家林奕含小說「房思琪的初戀樂園」英文版由美國HarperVia出版社發行，英文版書封稱之為對台灣#MeToo運動「最具影響力的作品」。駐紐約台北文化中心宣布，書籍21日上市當天，將在紐約Yu & Me Books書店 舉辦新書發表會，由譯者Jenna Tang與英文版編輯法蘭克(Alexa Frank)對談。

「房思琪的初戀樂園」2017年出版後，不只在台灣受到極大矚目，在海外華人社會同樣引起廣大共鳴，書中圍繞性、權力、升學主義等主題，描繪性暴力受害者的心理狀態，以細膩筆觸提出尖銳的質問。此書在華語世界持續暢銷，也已售出英文、韓文、日文、泰文、俄羅斯文及波蘭文等多種語言版權。

為向美國在地讀者介紹此書，紐文中心邀請譯者於21日至6月5日，造訪紐約、芝加哥 、聖路易、波士頓 四個城市，舉辦六場講座。出版社對於英文版的上市相當重視，並共同促成多家當地知名獨立書店舉辦講座，邀請美國在地文學界人士擔綱各場次與談人，期待以台美跨國視角討論，激盪出不同火花。

譯者Jenna Tang分享，作者林奕含的文學底蘊深厚，「房」書詞藻華美且大量引經據典，因此對於譯者的挑戰特別艱巨。「無論台灣或是美國，社會上對談論性暴力這件事還不太習慣，期待藉由『房思琪的初戀樂園』的故事力量發聲，讓#MeToo議題持續受到世界關注，朝向以健康、去汙名化的方式討論性暴力，讓有相似經歷的受害者不再孤身面對。」

六場講座地點及時間，分別為21日晚6時在紐約Yu & Me Books書店、22日晚5時在法拉盛圖書館、25日午3時在芝加哥Seminary Co-op書店、29日晚6時在聖路易Left Bank Books書店、31日晚7時在波士頓Brookline Booksmith書店、以及6月5日晚7時在亞裔美國作家工作坊(AAWW)，更多相關資訊，可登錄紐文中心官網查詢https://tccny.moc.gov.tw/ch/Default.aspx。