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童小苓劇坊紐約3場京劇 中國名角加盟

記者許君達／紐約報導
來自北京的京劇名角常秋月(右二)、京胡演員孫倩(右一)與童小苓(左二)和高進合影。(記者許君達／攝影)
來自北京的京劇名角常秋月(右二)、京胡演員孫倩(右一)與童小苓(左二)和高進合影。(記者許君達／攝影)

紐約童小苓劇坊將於今年5月至6月間，在法拉盛接連舉辦三場免費京劇表演，包括經典傳統劇目「文昭關」、「坐宮」、「烏龍院」以及根據西方經典文學改變的新創舉畝「呼嘯山莊」(Wuthering Heights)。來自中國的當代京劇名角也將友情加盟，為紐約觀眾帶來最高水平的視聽享受。

童小苓劇坊由已故荀派京劇大師童芷苓之女童小苓創辦，旨在傳承和發展童芷苓自成一派的藝術風格。在19日的首場演出中，曾獲多項大獎的北京京劇院國家一級荀派演員常秋月將友情參演「坐宮」一戲。

常秋月在中國國內享有較高的知名度，被譽為當今中國「第一花旦」，她表示，童芷苓吸收荀派眾長又獨樹一幟的藝術造詣令她一直傾慕，但很遺憾未能得到機會與其同台，本次來到紐約與童小苓劇坊合作，可謂「圓夢之旅」。

從北京遠道而來的還有北京京劇院的京胡演奏家孫倩。童小苓介紹，「童派」的唱腔比較婉約曲折，對於胡琴的配合度要求較高，而孫倩作為中國國內頂級的京胡演員，雖不直接上台，但能夠為整體的舞台效果增色不少。

童小苓表示，京劇在紐約雖然仍舊比較小眾，劇坊團隊也全是因興趣而結合起的兼職者，但忠實觀眾中，有一定比例的年輕一代華人。19日即將登台主演「文昭關」的高進便是典型的「票友」，她的本職工作是海洋學博士，長期以來一直跟隨劇坊的演出，逐漸從愛好者變成了「劇中人」。高進表示，她以前在中國時，更喜好西洋文化，但在來到美國後，則逐漸開始找回了對中華傳統文化的興趣。

三場演出的具體安排為：本月19日(周日)下午1時30分在法拉盛市政廳(Flushing Townhall)，劇目為「文昭關」和「坐宮」；6月2日(周日)下午1時30分在法拉盛市政廳，劇目為「烏龍院」；6月30日(周日)下午2時在法拉盛印度宮社區中心(The Hindu Temple Community Center)，劇目為「呼嘯山莊」，地址霍利大道(Holly Ave)143-09號。

京劇 法拉盛 華人

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