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凱辛納公園周邊防洪計畫緩不濟急 住戶不滿

記者尤昱程／紐約報導
50多位居民參與了公聽會，其中不乏華人民眾。(記者尤昱程／攝影)
50多位居民參與了公聽會，其中不乏華人民眾。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛凱辛納公園(Kissena Park)周邊社區洪患嚴重，為更新市府防洪工作進展，市議員黃敏儀偕市環保局局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)，近日在法拉盛第24小學舉行里民大會，與受洪水影響的居民和房主直接對話，希望能共同解決持續多年的洪災問題；然而，市環保局提出的工作計畫時間跨度相當大，現場民眾紛紛表示不埋單。

阿加瓦拉首先向現場50位多當地居民報告工作進度，其中包含快完成的雨水花園(rain garden)、增加在凱辛納公園裡的除水罐、以及正在研究階段的污水系統改善等；他說，令人沮喪的現實是，改變紐約市的基礎設施總是需要長期的努力，建造像藍帶(blue belt)這樣可以容納雨水的湖泊，可能是一個五到六年的項目，對下水道進行重大升級可能是一個七到十年的項目。

居住在凱辛納公園周邊的曾小姐表示，自己在此居住了20多年，每次有暴雨來襲總是會遇上淹水，她對於環保局所提出要設置更多儲水罐的舉措，表達質疑，並認為儲水罐的容量不足以應對大規模的洪水，同時她對於此次公聽會的內容表示失望，「環保局提出的改善計畫似遙遙無期。」

市議員黃敏儀(左)與市環保局局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)(右)...
市議員黃敏儀(左)與市環保局局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)(右)向現場民眾解答問題。(記者尤昱程／攝影)

阿加瓦拉對此表示，能理解有些居民感到沮喪，不過環保局投入了大量時間和精力來規畫解決方案。自己對今晚的出席率以及問題的專業程度感到滿意，想帶給居民的不僅僅是短期的表面解決方案，而是長期的解決方案，也期盼居民能夠理解。

據了解，凱辛納公園周邊主要發生兩種類型的洪災：陸上洪水(overland flooding)和排水系統過載(system surcharging)。排水系統過載為下水道系統不足以處理降雨量所引起，從而導致雨水透過排水管倒灌地下室，而陸上洪水則是雨水從高地勢流向低窪地帶所造成的災害。

黃敏儀表示，能夠在社區舉辦這樣的話動非常有幫助，雖然許多問題需要時間和金錢才能解決，但不代表可以坐視不管，「我們需要積極地尋找解決問題的方法。」

市環保局預計將於25日及26日再度舉辦公聽會，25日的會議將會由線上方式進行，關心此議題的民眾，可致電聯絡市議員黃敏儀辦公室(718)888-8747詢問。

洪水 法拉盛 洪災

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