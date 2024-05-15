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共享電動滑板車試點 擴至皇后區

記者高雲兒／紐約報導
紐約市府將於6月把電動滑板車共享試點項目擴展到皇后區東部，圖為試點區域地圖。(紐約市交通局提供)
紐約市府將於6月把電動滑板車共享試點項目擴展到皇后區東部，圖為試點區域地圖。(紐約市交通局提供)

市交通局14日宣布，市府將於6月，把電動滑板車(e-scooter)共享試點項目擴展到皇后區東部，旨在為公共交通相對有限的地區提供便利通行的服務，同時也提高安全性。試點項目涵蓋華人聚居的法拉盛及新鮮草原等。

據悉，紐約市交通局和大都會運輸署(MTA)一直在尋求將單車和滑板車作為通勤「最後一哩」的解決方案，方便公共服務不足地區的人們出行； 三年前，電動滑板車共享項目在布朗士啟動，迄今有15萬7千名用戶使用，總計380萬次出行。

紐約市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)近日表示，希望將這種受歡迎的、安全的、環保的交通方式帶到皇后區服務不足的社區，此次皇后區的試點區，則在公共交通相對有限、沒有花旗單車服務的地區。

皇后區試點項目於去年啟動，並將於今年6月底，在東部的四個社區委員會正式執行。總試點面積約20平方哩，從北部的法拉盛和奧本代爾(Auburndale)開始，經過凱辛娜公園(Kissena Park)，穿過新鮮草原和希爾克雷斯特(Hillcrest)，再到牙買加和荷利斯(Hollis)，並向下延伸到聖奧本斯(St. Albans)、羅奇代爾村(Rochdale Village)和春田花園(Springfield Gardens)。

參與布朗士試點的三家電滑板車公司Lime、Veo和Bird，都將加入此次在皇后區的試點擴張。每輛電動滑板車的解鎖費用為1元，每分鐘的定價也各不相同，Veo為39分，Bird為42分，Lime為50分，單次使用費用通常不到5元，使用政府援助計畫的低收入居民也可以享受折扣票價。

與花旗單車不同的是，這些滑板車可以停在任何地方，不過交通局在布朗士繁忙的商業走廊沿線畫定了「圈地」區，從而減少了混亂和障礙。當地的進度報告中，24%的滑板車停放「不當」，擋住了人行道，所以在一些人口最密集的商業區，滑板車必須停在圍欄裡，因此市交通局將在下個月初開始，在皇后區安裝圍欄，然後再進行試點。

提升安全性也是該項目的核心之一，在之前的試點項目中，每1萬次行程中報告的撞車事故不到一起，且沒有死亡和嚴重受傷的報告；這是因為市交通局要求對新騎手進行應用內安全培訓、測試和年齡驗證，「新手模式」還限制新手的前三次騎行，時速不得超過每小時10哩，且不能在夜間騎行。

皇后區 布朗士 法拉盛

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