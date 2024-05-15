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霍楚：電動公車年底前增加60輛

記者和釗宇 / 紐約報導
MTA將於今年底之前在皇后區、布碌崙(布魯克林)和史泰登島部署60輛全電動公車。(MTA提供)
MTA將於今年底之前在皇后區、布碌崙(布魯克林)和史泰登島部署60輛全電動公車。(MTA提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和大都會運輸署(MTA)14日宣布，將於今年年底之前，在皇后區、布碌崙(布魯克林)和史泰登島部署60輛全電動公車，並在皇后區馬斯佩(Maspeth)公車總站安裝17個充電樁，並希望在2040年，將全市公車全部更新為電動。

自2019年全電動公車在紐約市上路以來，目前共有15輛電動公車投入運營，州府和MTA的這一舉措，將讓全電動公車數量增長五倍。

目前，MTA在曼哈頓的Michael J. Quill公車總站已經有16個充電樁，為已經實現電動的M14和M60公車線充電。根據MTA，全電動公車使用這些充電樁充電，只用六小時就可以充滿，行駛里程最高為95哩。

不過，60輛全電動公車還不到全市5800輛公車的零頭。MTA表示，目標是到2040年，將全市公車全部更新為電動，未來16年將繼續投資充電基礎設施。

目前，在布碌崙東紐約的Herkimer總站和史泰登島的Charleston總站共有46個充電樁正在施工，威廉斯堡大橋廣場總站也將安裝街邊充電站，一小時就可充滿。

據了解，本次充電樁暗樁耗資7000萬元，資金來源為聯邦撥款，其中包括來自2021年基建法案的2000萬元。MTA目前的資本計畫中包括用於購買500輛電動公車的11億元資金，按計畫須在2027年之前投入運營。目前，MTA仍在購買柴油公車，但從2029年開始，所有新採購的公車都將是電動。MTA預計從2027年起交付超過470輛電動公車，同時投資1億8800萬元再安裝超過200個充電樁。

霍楚表示，「這些新的電動公車將扮演關鍵角色，確保市民能夠安全綠色地抵達目的地；零排放的公車正成為我們公共交通系統的里程碑，彰顯打造健康、環保城市的重要性。」

MTA 布碌崙 投資

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