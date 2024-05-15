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紐市捷運局長 戴維即將離職

記者和釗宇 / 紐約報導
上任不到兩年的紐約市捷運局局長戴維即將離職。(MTA提供)
上任不到兩年的紐約市捷運局局長戴維即將離職。(MTA提供)

消息人士透露，上任不到兩年的紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)即將離職，稱這項工作讓他感到「挫敗」。戴維的離任，也標誌著紐約市捷運局過去四年來已經更換了四位領導。

戴維在來到紐約任職之前，曾任麻州交通廳長和麻州灣交通局長；據了解，他離職後將會到麻州接手該州的航港管理局(MassPort)，掌管機場和港口。

紐約市公共交通工會主席撒繆森(John Samuelsen)表示，該消息已經得到波士頓工會方面確認，目前只待麻州航港局董事會投票確認。

麻州航港局發言人則表示，該局局長的最終人選仍在考慮之中，「目前初步遴選工作仍在進行，最終名單尚未確定，預計今年春季將確認最終人選的推薦名單。」

紐約郵報報導，消息人士稱戴維此前抱怨紐約捷運局長的工作讓他感到「挫敗」，問題包括協助監管飽受爭議的堵車費計畫，以及打擊日益猖獗的地鐵暴力犯罪。

戴維的離任標誌著紐約市捷運局過去四年來已經更換了四位領導。戴維2022年5月來到紐約接替前任拜福德(Andy Byford)，後者與時任州長葛謨齟齬不斷而離職；當時戴維曾表示，希望能夠打破該職位的任職時長紀錄，「至少做兩年」。

在戴維入職時，紐約市地鐵的日客流量只有大約310萬人次，目前已經回升至接近400萬人次，但距離疫情之前的550萬人次仍有距離。戴維任職期間遇到的主要問題是紐約市地鐵犯罪猖獗，2023年襲擊案數量創27年新高；今年以來，地鐵系統已經發生四起謀殺案。

除了堵車費和犯罪問題，戴維任職期間其他問題也不少，包括去年11月的曼哈頓上西區的地鐵相撞事件和康尼島地鐵脫軌事件。

地鐵 紐約市 麻州

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