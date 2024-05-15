我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

報告：紐約市公校重回擇優錄取路線

記者范航瑜／紐約報導
在亞當斯和市教育總監班克斯(David C. Banks)的領導下，紐約市公校逐漸走向擇優錄取路線。(記者范航瑜／攝影)
在亞當斯和市教育總監班克斯(David C. Banks)的領導下，紐約市公校逐漸走向擇優錄取路線。(記者范航瑜／攝影)

紐約大學14日發布一份最新報告，稱市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David C. Banks)已放棄推動教育領域的多元化，並重新以擇優錄取作為主要標準。

該報告由紐約大學都市中心(NYU Metro Center)發布，分析了自2019年白思豪(Bill de Blasio)政府期間的提出一系列教育舉措及建議以來的進展。研究報告的作者指責亞當斯在教育去隔離化方面缺乏明確意圖，導致當前大多數非洲裔和西語裔學生就讀於高度隔離的學校。

2017年，前市長白思豪組建了一個諮詢小組，研究紐約市公校的種族隔離問題。該小組發布了兩套方案，其中包括改變公立學校的招生政策等，從而從根上解決問題。報告稱，亞當斯政府選擇忽視或直接拒絕了這些建議。

報告還指出，亞當斯政府拒絕了一些幫助消除學校招生障礙的建議，包括暫停新的資優項目、取消小學的學術分班和中學的擇優錄取措施、優先考慮在高績效高中採用多元化招生等等。報告發現，78名學區學監選擇恢復擇優錄取。本月，班克斯還暗示將恢復曼哈頓部分高中的就近入學制度。

紐約市居民聯盟主席臧東慧讚揚亞當斯政府的做法。「我們很高興市長亞當斯和教育總監班克斯聽到了家長們的聲音，放棄了此前的荒謬政策，並開始重新審視真正的問題。」就基礎教育而言，上屆政府在每個學生身上的支出是全國平均水平的兩倍以上，卻只有不到一半的學生達到了數學和讀寫能力標準。

臧東慧同時提到，華埠和韓國城等社區的存在，即是紐約市多樣性的證明。「任何類型的強行融合，不僅會侵犯個人自由，而且會破壞我們獨特的文化多樣性。」

市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)在給媒體「City & State」的一封郵件中寫道：「無論學生住在哪裡，紐約市公校都致力於確保他們都能獲得高質量的教育。因此我們開設更多資優項目，並支持由社區所驅動的種族融合。」

在亞當斯和市教育總監班克斯(David C. Banks)的領導下，紐約市公校逐...
在亞當斯和市教育總監班克斯(David C. Banks)的領導下，紐約市公校逐漸走向擇優錄取路線。(記者范航瑜／攝影)

亞當斯 紐約市 白思豪

上一則

仇亞依舊嚴重 亞裔仇恨數據庫上線 籲受害者報告

下一則

布碌崙華男殺死情婦案預審 2警作證

延伸閱讀

紐約市長：無證客可以補救生員缺額 「他們很懂游泳」

紐約市長：無證客可以補救生員缺額 「他們很懂游泳」
市議會再籲「公平票價」擴大資格門檻

市議會再籲「公平票價」擴大資格門檻
民主黨第二人 米維角逐紐約市長初選

民主黨第二人 米維角逐紐約市長初選
NBA／拿球砸球迷還驅趕記者 公鹿貝佛利遭ESPN封殺

NBA／拿球砸球迷還驅趕記者 公鹿貝佛利遭ESPN封殺

熱門新聞

紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

2024-05-12 17:54
一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到文憑封皮後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

2024-05-13 14:09
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

2024-05-09 10:19
紐約蘇活區發生槍擊案，一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

2024-05-07 19:43
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。（取材自微信）

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

2024-05-09 16:46
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

2024-05-07 14:44

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益