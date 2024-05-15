報告：紐約市公校重回擇優錄取路線

在亞當斯和市教育總監班克斯(David C. Banks)的領導下，紐約市公校逐漸走向擇優錄取路線。(記者范航瑜／攝影)

紐約大學14日發布一份最新報告，稱市長亞當斯 (Eric Adams)和市教育總監班克斯(David C. Banks)已放棄推動教育領域的多元化，並重新以擇優錄取作為主要標準。

該報告由紐約大學都市中心(NYU Metro Center)發布，分析了自2019年白思豪 (Bill de Blasio)政府期間的提出一系列教育舉措及建議以來的進展。研究報告的作者指責亞當斯在教育去隔離化方面缺乏明確意圖，導致當前大多數非洲裔和西語裔學生就讀於高度隔離的學校。

2017年，前市長白思豪組建了一個諮詢小組，研究紐約市 公校的種族隔離問題。該小組發布了兩套方案，其中包括改變公立學校的招生政策等，從而從根上解決問題。報告稱，亞當斯政府選擇忽視或直接拒絕了這些建議。

報告還指出，亞當斯政府拒絕了一些幫助消除學校招生障礙的建議，包括暫停新的資優項目、取消小學的學術分班和中學的擇優錄取措施、優先考慮在高績效高中採用多元化招生等等。報告發現，78名學區學監選擇恢復擇優錄取。本月，班克斯還暗示將恢復曼哈頓部分高中的就近入學制度。

紐約市居民聯盟主席臧東慧讚揚亞當斯政府的做法。「我們很高興市長亞當斯和教育總監班克斯聽到了家長們的聲音，放棄了此前的荒謬政策，並開始重新審視真正的問題。」就基礎教育而言，上屆政府在每個學生身上的支出是全國平均水平的兩倍以上，卻只有不到一半的學生達到了數學和讀寫能力標準。

臧東慧同時提到，華埠和韓國城等社區的存在，即是紐約市多樣性的證明。「任何類型的強行融合，不僅會侵犯個人自由，而且會破壞我們獨特的文化多樣性。」