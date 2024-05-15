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市主計長亞太圓桌 探討市府合約採購

記者范航瑜／紐約報導
蘭德召開圓桌會議。(市主計長辦公室提供)
蘭德召開圓桌會議。(市主計長辦公室提供)

市主計長蘭德(Brad Lander)日前舉辦了亞太裔社區圓桌會議，重點討論亞太裔社群在市府合約採購、教育系統現狀以及語言無障礙方面的問題。包括亞美聯盟(Asian American Federation)、華策會、美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)、亞美醫師協會(CAIPA)、法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)等40餘個組織的60餘位嘉賓參加了此次會議。

紐約市是世界上最大的亞太裔聚居地。但在許多方面，我們的城市還沒有為這些多元化的社群提供服務。今天的圓桌會議強調公開對話和透明度的重要性，我們需要確保每個紐約市民都感到被聆聽、重視和支持。」蘭德說。蘭德針對合約採購流程的時效性提出了改善措施，強調了為所有市府機構設立時間期限的重要性。他表示支持議會青少年服務委員會主席斯蒂文斯(Althea Stevens)提出的強制執行時間期限的提案。

紐約華人家長會會長黃德旺認為，市府合約問題是本次會議中最重要的議題之一。大部分非營利組織都需要從不同部門獲得資金，但市府合約常常進展緩慢，撥款批准過程冗長。「在市府給我們撥款之前，我們必須墊付很大一筆資金。所以我認為這次會議的重要議題是，如何讓市府機構更快地註冊合同，以便組織能夠獲得資金，來提供應當提供的服務，」黃德旺說。

美亞共同促進會董事任詩雅表示，市府合約問題最重要的是保證透明度，最好做到每一筆資金的具體去向都可追蹤。「在亞太裔社區中最近也出現了愈來愈多新的機構。我認為市府在資金方面也可以多考慮扶持一下這些新機構，他們並不像一些資歷悠久的大型機構，有穩定的資金來源和收入。」

蘭德還討論了與會者關注的教育問題，包括語言無障礙服務。有嘉賓表示政府現在的合同翻譯機構不夠專業，很多直接使用谷歌翻譯。蘭德表示將重點關注市教育局目前的翻譯服務及採購要求。

蘭德與與會代表合影。(市主計長辦公室提供)
蘭德與與會代表合影。(市主計長辦公室提供)
啓揚活動中心項目主任明亮帶來了熊貓玩偶。(市主計長辦公室提供)
啓揚活動中心項目主任明亮帶來了熊貓玩偶。(市主計長辦公室提供)
蘭德召開圓桌會議。(市主計長辦公室提供)
蘭德召開圓桌會議。(市主計長辦公室提供)
啓揚活動中心項目主任明亮。(市主計長辦公室提供)
啓揚活動中心項目主任明亮。(市主計長辦公室提供)
蘭德與與會代表合影。(市主計長辦公室提供)
蘭德與與會代表合影。(市主計長辦公室提供)

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