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華社訪62分局 為母親警員獻花

記者胡聲橋／紐約報導
市警62分局與轄區華社共同歡慶母親節。(記者胡聲橋／攝影)
市警62分局與轄區華社共同歡慶母親節。(記者胡聲橋／攝影)

部分華社代表日前訪問市警62分局，與警局官兵共慶母親節。社區代表為警局的母親警員獻上了鮮花，感謝她們為保護社區安全，為家庭做出的雙重貢獻。

每年5月的第二個周日是母親節，今年的母親節是5月12日。9日中午，布碌崙(布魯克林)社區服務中心攜手其他華社機構和華商代表，帶著鮮花和美味的食物，共同前往市警62分局，與分局官兵共同慶祝即將到來的母親節。社區服務中心負責人羅添福在發言中說，光是62分局就有十幾名女警員。值此母親節之際，他要感謝身為媽媽的女警員為社區和家庭做出的雙重貢獻。

62分局華裔局長劉志強(Eddie Lau)發言說，每當有重要的節日，比如聖誕節、感恩節等，華社總是能到警局，與警員共同慶祝節日，他對此非常感激。他祝警局內的各位媽媽母親節快樂，也祝社區的所有媽媽節日快樂。劉志強還特別向英雄警探劉文健的母親李秀燕表示了特別的祝福和感謝。劉志強說，每次警民同慶，他都能感受到社區對警察工作堅定的支持和肯定，這也是警局男女警員共同努力的結果，他對此感到很自豪，也感覺到更有動力維護社區的安全和穩定。

62分局負責社區事務的警探奧古斯塔(Stephen Agosta)曾在去年被評為南布碌崙「年度警察」。奧古斯塔對警局和社區的所有母親表示了深切的祝福，對62分局與華社結成的紐帶關係感到很欣慰。他表示，他今後的歲月裡，他將與同事一道，進一步加強警民聯繫。

剛剛在州眾議會第49選區民主黨選區男女領導人的競選中獲勝的高應達(Tony Ying Ko)和謝曉瓊(Joyce Xie)也向大家致以母親節的問候。市議員莊文怡的代表黃美貞、社區人士伍燕珊、費小蓮、陳麗娜、李志波以及多位華裔商家的代表參加了這次活動。

母親節 布碌崙 華裔

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