我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

福州琅岐紅光聯誼會 支持趙靖桉參選

記者胡聲橋／紐約報導
福州琅岐紅光聯誼會為第25區州眾議員參選人趙靖桉舉行籌款會。(記者胡聲橋／攝影)
福州琅岐紅光聯誼會為第25區州眾議員參選人趙靖桉舉行籌款會。(記者胡聲橋／攝影)

美國福州琅岐紅光聯誼會日前為第25選區州眾議員共和黨參選人趙靖桉(Kenneth Chiu)舉行籌款活動，宣布該會支持趙靖桉參選，並呼籲居住在皇后區選區內的鄉親在6月初選時踴躍為趙靖桉投票

紅光聯誼會在位於布碌崙(布魯克林)8大道華社的會所舉行了這次籌款活動。會長陳宜昌說，該會鼎力支持能為社區做貢獻和傾力服務社區的參選人，不分黨派。趙靖桉作為一名維權人士，服務社區近20年，並曾在州眾議員、州參議員和紐約市議員辦公室為民眾和社區服務。兩年前在第40選區州眾議員民主黨初選中，他僅以62票之差惜敗於該選區現任州眾議員金兌錫(Ron Kim)。這次選舉顯示出了趙靖桉不俗的實力和社區對他的認可。

趙靖桉介紹了自己的競選政綱。他表示，華人來到美國，普遍都是為了下一代能接受良好的教育，他多年來一直全力支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，今後也會繼續這樣做。確保公共安全、從資金上全力支持紐約警察，改革現有的保釋法，讓暴力罪犯和慣犯遠離街頭，這些都是他政綱中優先事項。

趙靖桉還承諾，若當選將馬上爭取解決無證客危機，倡導將房產稅漲幅上限與紐約州其他地區一樣限制在2%，捍衛老年人和退伍軍人的福祉，呼籲聯邦政府增加對老年人支持性住房的經費，為低收入老年人(包括殘疾人)提供住房支持服務和租金援助。

趙靖桉曾長期在8大道工作和生活，與布碌崙華社有很深的淵源。紅光聯誼會會長陳宜昌宣布該會支持趙靖桉參選，並號召鄉親有錢出錢，有力出力，呼籲住在皇后區25選區的鄉親要在6月25日初選日出來為趙靖桉投票，助其當選，為華人發聲並爭取權益。

眾議員 布碌崙 投票

上一則

少林武學親子論壇 教青少年防身

下一則

亞洲文化節 展現中國世界遺產

延伸閱讀

福州走線客突中風 鄉親資助回中治療

福州走線客突中風 鄉親資助回中治療
霧鎖金馬 有人繞道福州飛台灣 民眾籲制定霧季交通辦法

霧鎖金馬 有人繞道福州飛台灣 民眾籲制定霧季交通辦法
核桃市Terraces at Walnut警衛社區獨立新屋上市

核桃市Terraces at Walnut警衛社區獨立新屋上市
南加州單身聯誼會5/18浪漫聯歡晚餐

南加州單身聯誼會5/18浪漫聯歡晚餐

熱門新聞

紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

2024-05-12 17:54
一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到文憑封皮後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

2024-05-13 14:09
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

2024-05-09 10:19
紐約蘇活區發生槍擊案，一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

2024-05-07 19:43
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。（取材自微信）

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

2024-05-09 16:46
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

2024-05-07 14:44

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益