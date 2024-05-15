福州琅岐紅光聯誼會 支持趙靖桉參選

福州琅岐紅光聯誼會為第25區州眾議員參選人趙靖桉舉行籌款會。(記者胡聲橋／攝影)

美國福州琅岐紅光聯誼會日前為第25選區州眾議員 共和黨參選人趙靖桉(Kenneth Chiu)舉行籌款活動，宣布該會支持趙靖桉參選，並呼籲居住在皇后區選區內的鄉親在6月初選時踴躍為趙靖桉投票 。

紅光聯誼會在位於布碌崙 (布魯克林)8大道華社的會所舉行了這次籌款活動。會長陳宜昌說，該會鼎力支持能為社區做貢獻和傾力服務社區的參選人，不分黨派。趙靖桉作為一名維權人士，服務社區近20年，並曾在州眾議員、州參議員和紐約市議員辦公室為民眾和社區服務。兩年前在第40選區州眾議員民主黨初選中，他僅以62票之差惜敗於該選區現任州眾議員金兌錫(Ron Kim)。這次選舉顯示出了趙靖桉不俗的實力和社區對他的認可。

趙靖桉介紹了自己的競選政綱。他表示，華人來到美國，普遍都是為了下一代能接受良好的教育，他多年來一直全力支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，今後也會繼續這樣做。確保公共安全、從資金上全力支持紐約警察，改革現有的保釋法，讓暴力罪犯和慣犯遠離街頭，這些都是他政綱中優先事項。

趙靖桉還承諾，若當選將馬上爭取解決無證客危機，倡導將房產稅漲幅上限與紐約州其他地區一樣限制在2%，捍衛老年人和退伍軍人的福祉，呼籲聯邦政府增加對老年人支持性住房的經費，為低收入老年人(包括殘疾人)提供住房支持服務和租金援助。

趙靖桉曾長期在8大道工作和生活，與布碌崙華社有很深的淵源。紅光聯誼會會長陳宜昌宣布該會支持趙靖桉參選，並號召鄉親有錢出錢，有力出力，呼籲住在皇后區25選區的鄉親要在6月25日初選日出來為趙靖桉投票，助其當選，為華人發聲並爭取權益。