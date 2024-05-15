亞洲文化節 展現中國世界遺產

美中文化藝術基金會聯合紐約亞裔團體日前於皇后區法拉盛市政廳舉辦亞洲文化節慶典活動。(記者尤昱程／攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，美中文化藝術基金會聯合紐約亞裔團體日前於皇后區法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)舉辦亞洲文化節慶典活動。活動展示中國、韓國，日本 等亞洲相關國家文化藝術、非物質文化和自然遺產。

美中文化藝術基金會總裁李麗表示，這屆活動特別展示世界自然與文化雙遺產的大黃山以及重慶的大足石刻，以圖片展的形式展現，希望能促進紐約多元化族裔間的和諧與了解，同時也增進中美兩國人民的友好交往。

市議員馬泰(Christopher Marte)出席活動首先向在座的所有母親表達感謝。馬泰說，這場活動的重要性在於，從歷史中了解文化，並且認知到文化如何影響了今天；他表示，看著這個房間裡的藝術品意識到，沒有所謂原創的藝術，所有的藝術都互相受到了某些影響，無論是來自緬甸 、中國、還是日本文化，這種多元融合才是真正強大的藝術，也像紐約市的多元特點相符合。

美中文化藝術基金會總裁李麗與市議員馬泰(Christopher Marte)。(記者尤昱程／攝影)

據了解，黃山市為中國三大地域文化之一的徽文化發源地，以其五絕奇景和深厚人文歷史底蘊聞名；而重慶大足石刻則是承襲唐宋藝術精華，汲取四鄉文明之風，具有鮮明的中國風格和傳統文化內涵。

李麗說，這個慶祝活動不僅僅是為了華人，也不僅僅是為了亞洲人，每個人都可以參與這個世界的慶祝，因為這不僅僅是社區的支持，也是一個所有文化背景的學習機會；這也是一個從古至今的亞洲文化發展的機會，從古代的文化藝術到現代的風格和外觀，都展現了亞洲的古老文化。

9日開始舉辦為期10天的亞洲人文圖片展，以中國大黃山、重慶大足自然及歷史文化為主題，希望將「本土到國際」的文化故事傳遞給到場觀眾；活動地點為北方大道上的法拉盛市政廳，歡迎有興趣民眾踴躍參加。