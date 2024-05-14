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蘇維思：移民工舉報雇主 不會被遞解出境

記者鄭怡嫣╱紐約報導
代理勞工部長蘇維思(左)13日召開亞太裔媒體線上會議。(會議視頻截圖)
代理勞工部長蘇維思(左)13日召開亞太裔媒體線上會議。(會議視頻截圖)

5月亞太裔傳統月之際，華裔代理勞工部長蘇維思(Julie Su)13日召開亞太裔媒體線上會議，她表示，勞動法與薪資法適用於每一位勞工，並不論移民身分，勞工部也有避免勞工因舉報雇主而受到雇主報復的「延期行動」項目，將確保工人在調查期間受到保護，不會被遞解出境。

對於亞太裔移民工人往往礙於身分問題、忍受勞動剝削或工資盜竊，蘇維思強調，美國勞動法無論移民身分，適用於所有勞工。為此，勞工部不僅需確保勞動法能夠執行，也需要實施針對勞工的反報復保護措施，確保工人們在舉報雇主的違規行為時，能不被雇主以移民身分等手段來報復與要脅。

蘇維思進一步解釋，首先，在沒有強大工會保護勞工權益的行業，勞工部正在與移民、勞工權益組織等社區組織合作，使用工人們所說的語言，確保他們知道自己的勞工權益，也知道自己受到保護。其次，勞工部也有避免勞工受到報復的「延期行動」(Deferred Action)的項目，勞工部會與國土安全部合作，以根據具體情況決定暫緩將個人遞解出境，並確保工人在調查期間受到保護。

針對移民工應如何舉報工作場所中的違規行為，蘇維思表示，勞工部建立了一個政府官方網站workers.gov，現在它已經被翻譯成包括簡體中文、繁體中文、越南語、韓語等在內的諸多亞洲語言，以供亞洲移民工了解他們的勞工權益及具體個案的舉報渠道。此外，勞工部也非常重視現場勘查，勞工部的近1萬5000名員工，大多不在華府，而是遍布全國各個社區的辦事處，他們會到工作地點來探查工人確切的工作時間，因此，向當地辦事處來報告對於移民工人來說也是良策。

蘇維思1969年出生於美國威斯康星州，年幼時全家搬到洛杉磯，她的母親來自中國大陸，父親為台灣人。她先後獲得斯坦福大學學士學位及哈佛法學院法律博士學位，畢業後服務於全美最大的非營利民權機構「洛杉磯亞美公義促進中心」，擔任民權律師超過15年。2011年則進入加州政府工作，並在2019年被任命為加州勞工與勞力發展廳廳長。2021年2月，總統拜登提名蘇維思為美國勞工部副部長，同年7月，美國參議院以通過任命案。2023年2月時任勞工部長沃什(Marty Walsh)宣布離任後，蘇維思代理部長一職。拜登在2月28日正式提名她為下一任勞工部長。

2023年2月時任勞工部長沃什(Marty Walsh)宣布離任後，蘇維思代理部...
2023年2月時任勞工部長沃什(Marty Walsh)宣布離任後，蘇維思代理部長一職。拜登在2月28日正式提名她為下一任勞工部長。(勞工部提供)

勞工部 移民 拜登

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