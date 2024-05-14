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高德曼撥58萬 助華社食物銀行添冷庫

記者許君達╱紐約報導
國會議員高德曼為華埠社區服務機構聯合亞美協會撥付58萬餘元資金用於升級食物配送設施。(記者許君達╱攝影)
國會議員高德曼為華埠社區服務機構聯合亞美協會撥付58萬餘元資金用於升級食物配送設施。(記者許君達╱攝影)

國會議員高德曼(Dan Goldman)13日前往曼哈頓下東城，向公益組織聯合亞美聯盟(UA3)發放了58萬1000元的聯邦資金。

聯合亞美聯盟成立於2015年，致力於為包括華人社區在內的低收入人群提供食物。目前，UA3的食物銀行網路已發展到超過130個，涵蓋曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區。高德曼此次為UA3撥付的資金將會用於增加乾倉和冷倉，以確保其食物儲存能力。此外，還會增購一輛電動生鮮運輸車以提升UA3的物流能力。

撥付給UA3的資金來自聯邦的「2024年綜合撥款法案」(The Consolidated Appropriations Act of 2024)，其中高德曼所在的紐約州第十選區總共獲得了903萬6948元，用於支持區內各社區服務項目。

新冠疫情爆發後，紐約市難以確保基本食物獲取能力的貧困人口大幅增加。根據相關研究報告，紐約市低收入非公民人群中，依賴食品銀行維持生活的比例從17%上升到了30%，幾乎翻倍，而低收入公民群體依賴食品銀行的比例也增長了2%。社區服務機構「城市收穫」(City Harvest)的數據則顯示，疫情基本平息後的2022年上半年，紐約人平均每月尋求350萬次食物發放，比2019年同期增加69%。

高德曼表示，從他的選區所在的曼哈頓下東城(Lower East Side)到布碌崙日落公園(Sunset Park)，UA3的努力幫助所有紐約人都能獲得高質量的新鮮食物，而他所幫助爭取到的這筆資金會幫助他們繼續出色地開展工作。UA3主席孔振成(Donald Hong)對高德曼的努力表達了讚賞。他表示，電動生鮮配送車不僅會幫助機構更好地服務有需求的人群，也會對環境的改善帶來積極的影響。

低收入 曼哈頓 布碌崙

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