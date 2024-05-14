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孟昭文便民服務 19日法拉盛辦「護照日」

記者尤昱程／紐約報導
孟昭文曾在去年4月舉辦護照日活動，現場民眾大排長龍。(記者高雲兒／攝影)
孟昭文曾在去年4月舉辦護照日活動，現場民眾大排長龍。(記者高雲兒／攝影)

夏季旅遊旺季到來，為幫助民眾出遊更加便利，國會眾議員孟昭文將於19日(周日)在法拉盛舉辦護照日活動，提供更新和辦理護照服務，現場將會有中文翻譯，期待能幫助到更多英語能力不佳的華人長者。

孟昭文表示，過去幾次護照日活動皆得到了很好的反饋，民眾們說這使他們和家人能夠處理護照需求，並且能夠在周末辦理，不必請假或缺席上學，也不需要等待預約；她說，期盼選區內的民眾都能充分使用這項便民服務，尤其是社區中的許多人打算在未來幾個月出國旅行。

過去一年，孟昭文已分別在法拉盛、傑克遜高地(Jackson Heights)、森林小丘(Forest Hill)和木邊(Woodside)舉辦了4場護照日活動，下一場將在19日於緬街上的美國郵政局舉行；活動將從上午9時持續到下午1時，參加者必須居住在孟昭文的國會選區內，無需預約，先到先得。

要申請新的護照，申請人必須是美國公民，需要填寫申請表格，還必須提交所需的文件，詳細資訊以及需準備的文件包括選區內的地址證明；如果是首次申請護照，請攜帶身分證明和美國公民身分文件的原件和副本；如果是申請護照續期，請攜帶最近的一本護照和任何更改姓名的文件；16歲以下的兒童必須由兩位父母或監護人親自使用DS-11表格申請，申請人必須提供美國公民證明，父母必須出示親子關係並提供身分證；接受使用借記/信用卡，或美國郵政局的支票/匯票；必須使用支票/匯票支付給國務院的處理費；以及過去六個月內拍攝的彩色護照照片，或可以現場拍攝照片，需支付額外費用。

孟昭文 美國郵政 美國公民

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