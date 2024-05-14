中領館攜手福建會館辦領事服務 上百人洽詢

中國駐紐約總領事館於日前在法拉盛福建會館，舉辦為老人辦理健在證和護照更新，以及為中國籍兒童進行旅行者申請的活動。(記者高雲兒／攝影)

中國駐紐約總領事館日前在法拉盛 福建會館，舉辦為老人辦理健在證和護照更新，以及為中國籍兒童進行旅行者申請的活動，約100多位民眾到場接受服務；這也是「2024領事服務進社區」系列活動之一，中領館 還會在紐約其他各地區舉辦類似活動。

約100多位民眾到場接受服務。(記者高雲兒／攝影)

據悉，「2024領事服務進社區」旨在將領事服務帶入華人 社區，為更多僑胞提供相關證件辦理及便民服務，此前已在法拉盛舉辦多場活動；福建會館主席陳昭銀說，因社區需求仍然很大，所以領事館和福建會館合作，希望為更多民眾提供便利。

活動當天，领事刑玉臨帶著三位工作人員在現場服務，還有福建會館的志願者做引導和初步諮詢。

福建會館的志願者做引導和初步諮詢。(記者高雲兒／攝影)

陳昭銀說，此次大約有上百人前來尋求服務，包括網上預約的和臨時前來的，「我們有五、六十個老鄉志願者，都一起來幫忙」；他提到，更新護照需要回郵信封，但很多老人都未攜帶，「所以我們有專門派人去買，讓老人更方便」。

他建議民眾，如需辦理此類服務，可提前填好表格，帶上必須材料和複印件，以及回郵信封和money order等。