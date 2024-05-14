2024國際智能建造論壇 推動創新發展

「2024國際智能建造與可持續發展論壇」日前在紐約聯合國總部舉行。(記者和釗宇/攝影)

「2024國際智能建造與可持續發展論壇」日前在紐約聯合國 總部舉行，會議分享了最新的研究成果和實際案例，增強文化交流，並推動可持續發展領域的深入合作。

「2024國際智能建造與可持續發展論壇」日前在紐約聯合國總部舉行。(記者和釗宇/攝影)

本次論壇聚焦「智能建造」及「可持續發展」，特邀聯合國代表、非政府組織代表及中國企業家共同探討在全球化背景下的企業可持續發展策略。主辦方中國品牌創新發展工程秘書長李楠表示，該工程自成立以來始終關注各行各業的創新發展，為各行業創造創新平台，搭建於世界對接的橋樑，希望通過此次論壇共同探討交流智能建造的發展與應用，期待更多部門與人才加入只能建造領域，推動行業高質量發展 。

中國技術市場協會顧問姚望則介紹了「國際智能產業聯盟」的成立籌備工作。(記者和釗宇/攝影)

中國技術市場協會顧問姚望則介紹了「國際智能產業聯盟」的成立籌備工作；他表示，目前全球智能建造已經進入越來越高級的水平，AI 技術衝擊生活，帶來市場極大繁榮；這樣一個背景下，智能建造帶來一系列生產生活的變化，更需要加強國際合作，因此決定發起這一聯盟。

他介紹，目前籌備工作已經啟動一年多，已經有完整的籌備團隊，主體由來自中國北京的專家組成，希望利用這次論壇作為一個新的起點，加強國際合作，爭取國際專業人士加入到聯盟。同時，聯盟還加強了標準的制定和推廣，同時培養智能製造的各方面人才。

紐約市長國際事務辦公室主任莫梅爾斯坦出席論壇。(記者和釗宇/攝影)

紐約市 長國際事務辦公室主任莫梅爾斯坦(Edward Mermelstein)出席論壇，他表示，當今的製造業不僅目標是提高效率，而且要革命性地改造基礎設施，實現可持續發展，在節約資源的同時發展經濟、造福社區；因此這個論壇帶來了緊密交流的機會，紐約市的經濟發展在智能製造方面十分關鍵，目前市府有許多意在重塑城市面貌的項目，智能製造比任何時期都更為重要，「我們承諾要造福社區，打造高質量生活。」

「2024國際智能建造與可持續發展論壇」日前在紐約聯合國總部舉行。(記者和釗宇/攝影)