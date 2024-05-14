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13本台灣好書展出 將納入皇后區公共圖書館

記者尤昱程／紐約報導
「台灣書櫃」特展本月將在森林小丘、貝賽、法拉盛三家分館同步展出。(記者尤昱程/攝影)
「台灣書櫃」特展本月將在森林小丘、貝賽、法拉盛三家分館同步展出。(記者尤昱程/攝影)

駐紐約台北文化中心與紐約皇后區公共圖書館日前共同宣布舉辦「台灣書櫃」(Taiwan Book Corner)展覽活動，精選多達13本台灣好書，其中包含中文版及英譯版，在森林小丘、貝賽、法拉盛三家分館同步展出；開幕式當天，主辦單位邀請台灣國家文藝獎得主施叔青及「來自清水的孩子」譯者金翎分別進行兩場文學講座，為美國讀者介紹台灣文學的多元豐富面貌。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢表示，皇后區是一個多元的區域，相當符合這次選書的標準；她說，希望透過書籍讓大眾更加了解台灣，也期待未來可以分享更多優秀的台灣圖書給讀者。

此次紐文中心與皇后區公共圖書館合辦臺灣書櫃書展，展出13部作品，包括林奕含「房思琪的初戀樂園」、李維菁「人魚紀」、郭強生「尋琴者」、陳思宏「鬼地方」、張渝歌「荒聞」、張國立「炒飯狙擊手」、三毛「撒哈拉歲月」、邱妙津「鱷魚手記」、吳明益「單車失竊記」、劉思源與林小杯「騎著恐龍去上學」、劉嘉路與湯瑪士．瑞杰可「山林與海之歌：臺灣原住民神話系列套書」、林廉恩「HOME」、游珮芸與周見信「來自清水的孩子」。

皇后公共圖書館總館副總裁 (Nick Buron)說，「當台北文化中心聯繫我們，我們立即就接受這個合作，很榮幸能在亞太裔傳統月展出這些書籍，並且有機會可以為在皇后區的台灣社群服務，希望大家都能享受這次書展。」

森林小丘、貝賽及法拉盛3家分館本月將同步展出台灣文學作品一個月。據了解，為期一個月的特展結束後，這些書籍將由紐文中心全數捐贈給皇后區圖書館，其類型涵蓋女性、酷兒、台灣歷史文化、大眾文學、漫畫及繪本等，都是獲得台灣及國際獎項的好書，有興趣民眾可前往以上三間圖書館借閱。

皇后區 圖書館 法拉盛

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