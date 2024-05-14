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客家藍染活動登場 新型態宣傳台灣文化

記者高雲兒／紐約報導
現場民眾和來自太平藍的設計師一起進行藍染實作，玩得不亦樂乎。(記者高雲兒／攝影)
現場民眾和來自太平藍的設計師一起進行藍染實作，玩得不亦樂乎。(記者高雲兒／攝影)

大紐約客家會和紐約僑教中心於日前在法拉盛舉辦「客家藍染文化工作坊」活動，除了邀請台灣水源地文教基金會(太平藍)董事長葉晉玉主講「客家藍染世界接軌」與客家藍染實作，現場還設有太平藍設計藍染作品展覽；主辦方表示，希望透過這種新穎的形式，宣傳傳統客家文化，讓不同世代、不同種族的人們了解客家文化。

台灣水源地文教基金會(太平藍)董事長葉晉玉，來到法拉盛介紹藍染的歷史和其中原理，...
台灣水源地文教基金會(太平藍)董事長葉晉玉，來到法拉盛介紹藍染的歷史和其中原理，並解釋它在當地文化中的意義。(記者高雲兒／攝影)

大紐約客家會和紐約僑教中心於11日在法拉盛舉辦「客家藍染文化工作坊」活動。(記者...
大紐約客家會和紐約僑教中心於11日在法拉盛舉辦「客家藍染文化工作坊」活動。(記者高雲兒／攝影)

大紐約客家會的整合行銷總監江怡賢(Isabelle Chiang)介紹，大紐約客家會在2022年成為聯合國的附屬組織，是聯合國中唯一的客家文化組織，秉持著聯合國的精神致力於傳承客家文化到不同世代與種族。

她說，大紐約客家會1997年成立，過往的宣傳方式比較傳統和守舊，為了讓宣傳更有效率，在去年開始謀求轉型，「去年，我們在紐約市參與八場Taiwan Fest的活動，教上萬人手作擂茶，也在現場販賣客家美食。」

大紐約客家會和紐約僑教中心於11日在法拉盛舉辦「客家藍染文化工作坊」活動。圖為現...
大紐約客家會和紐約僑教中心於11日在法拉盛舉辦「客家藍染文化工作坊」活動。圖為現場展出的手作工具。(記者高雲兒／攝影)
在法拉盛舉辦的「客家藍染文化工作坊」活動，現場還設有太平藍設計藍染作品展覽。(記...
在法拉盛舉辦的「客家藍染文化工作坊」活動，現場還設有太平藍設計藍染作品展覽。(記者高雲兒／攝影)

她表示，借鑑去年的經驗，今年特別引薦客家藍染到紐約，希望透過藍染手作活動觸及到更廣大的族群，「所以為什麼我們會穿藍色衣服，因為當地人覺得白色容易弄髒，黑色又不吉利，所以就選用藍色，是當地人幹活的衣服，也代表了堅韌不拔的精神，所以藍染是一種文化，它在亞洲地區盛行，所以我們希望讓更多人了解」。

客家藍染文化活動的首場開幕式已於10日在新澤西舉行，台灣水源地文教基金會(太平藍)董事長葉晉玉也應邀分享客家藍染的精緻工藝，葉晉玉也來到法拉盛現場介紹藍染的歷史和其中原理，並解釋它在當地文化中的意義。

介紹之餘，現場民眾也和來自太平藍的設計師一起進行藍染實作，玩得不亦樂乎，活動12日繼續進行。江怡賢說，希望通過三天的活動試試水溫，以便接下來進行大規模宣傳和推廣。

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