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松柏之家董事局主席 李宗保病逝

記者胡聲橋／紐約報導
松柏之家社區服務董事局主席李宗保於5月6日不幸因病辭世。(本報檔案照)
松柏之家社區服務董事局主席李宗保於5月6日不幸因病辭世。(本報檔案照)

松柏之家社區服務(Homecrest Community Services,簡稱HCS)董事局主席李宗保於5月6日不幸因病辭世。據悉，李宗保是在與家人在南美度假期間，突發疾病，不幸辭世。

松柏之家執行董事陳偉儀說，聽聞噩耗，她感到非常震驚。她和李宗保5月2日最後一次聯繫。李宗保女兒11日和她聯繫，告訴了她李宗保不幸逝世的消息。

松柏之家發布聲明稱，「李宗保先生一生致力於為亞裔弱勢社群發聲，為長者爭取權益，為社區謀取福利。他領導非營利社區服務組織——松柏之家社區服務中心己有20 多年，滿懷愛心地回饋社會。雖然他離世匆匆，但他的精彩一生將永遠被懷念」。松柏之家還宣布，稍後將公布李宗保的葬禮安排。

李宗保是第四代移民，在紐約華埠長大，畢業於紐約大學，服務社區30年。據了解，他曾為四任紐約市長工作過，在郭德華(Ed Koch)時期做財政方面的工作；丁勤時(David Dinkins)時期從事公共關系方面的工作；朱利安尼(Rudy Giuliani)時期致力於治安方面的工作；彭博(Mike Bloomberg)時期在醫療改革方面任職。2016年，李宗保參加了當時第65選區州眾議員的選舉。

李宗保最為社區所知的職務是松柏之家社區服務董事局主席。松柏之家社區服務由社會活動人士Luther Mook and Roland Hill於1997年創辦，服務於社區老人。李宗保後來接過兩人衣缽，繼續為社區服務。2004年，松柏之家從羊頭灣擴展到班森賀，開辦了另一家老人中心。2023年，松柏之家多元社區服務中心在班森賀成立。

華埠 老人中心 亞裔

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