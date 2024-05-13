班森賀開逾50年西餅店 母親節生意翻倍

一家西餅店一開就是半個世紀。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀海灣公園大路(Bay Parkway)華商聚集區的西餅店母親節 這天生意都特別好。這一帶有幾家華人 開的的西餅店，還有一家名為Rimini的西餅店是義大利 人齊托(John Zito)開的。這家已經開了超過半個世紀的西餅店生意尤其紅火，包括華裔在內的各族裔顧客絡繹不絕。店主齊托說，母親節這天的銷售額是平時的兩到三倍。

張女士上午十時半到這家貨品琳瑯滿目的西餅店買蛋糕。張女士說，現在80多歲高齡的老母親和自己一起生活，她今天特意來買一個蛋糕，為母親祝賀節日。張女士有一個女兒在外州讀書，母親節一大早就發來短信祝她母親節快樂，她說很高興。

現年69歲的齊托說，Rimini西餅店是1973年開張的，去年剛剛隆重慶祝了50歲生日。齊托說，他18歲時創業開了這家西餅店，當時年輕氣盛，也不怕失敗，沒想到這家店一開就是半個世紀，一開就是一輩子。

Rimini西餅店剛開業時，齊托從其他西餅店進貨，拿到自己的店鋪出售。慢慢地，齊托有了自己的烘焙師，有了自己的店員，生意也越做越大，更難能可貴的是，Rimini西餅店漸漸發展出了自己的「品味」。齊托說，做糕餅一定要做得最好，而且有自己的特色，然後就是保持高水平不放鬆，這就是他的經營哲學。

齊托曾經考慮通過給飯店供货來擴大營業規模，但後來發現這樣做會降低產品質量，並且還要組織一支外賣隊伍，於是作罷，決定讓有需要的飯店自己到店裡來買。齊托說，半個世紀以來，他就開了這一家店，其中的酸甜苦辣他都嘗遍了，他為擁有這家店感到欣慰，現在漸漸步入晚年，但每周他還會有兩天時間到店裡來轉轉，因為這家店是他的牽掛。