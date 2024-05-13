華商會慶母親節 表揚幸福媽媽

60位「幸福媽媽」和與會到場嘉賓合影。(記者尤昱程╱攝影)

由法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)舉辦的第13屆「幸福媽媽」活動，12日在法拉盛開辦，60位三代同堂的母親攜子女歡聚一堂，共賀母親節 。

「幸福媽媽」活動在母親節當日在法拉盛新木蘭海鮮大酒樓展開，三代同堂的華人母親，接受來自各級民選官員向他們發放的表揚狀，表彰她們對社區及家庭所作的貢獻。她們也收獲精美禮品以及刊有全家福照片的精美畫冊作為留念，並共享午餐與文藝表演。

華商會首席顧問杜彼得表示，今年總共有60位媽媽前來參加，雖然參加的人數可能不是最多的，但這個活動對媽媽們來說很有意義；時常聽到她們把獲取的獎狀掛在牆上以示榮譽，希望藉由活動讓人們記住孝順父母的重要性，並尊重自己的文化價值，以實際行動展現華人文化與傳統。

當日活動中，最年輕的「幸福媽媽」是年僅56歲的張琳萍，她育有一子一女；依循活動慣例，最年輕的幸福媽媽接受獻花以及在場來賓們的祝福，而她的女兒杜婧禕(Emma Du)也在活動開始前獻唱美國國歌。

「我覺得在美國也是對我是一個鍛煉。」移民美國十幾年的張琳萍表示，當初來美國是因為兒子在美國唸書，自己帶著女兒過來，剛到美國時由於不懂英語，所以在生活上遇到相當多的困難。

面對移民初期的辛苦，張琳萍說，無論遇上什麼事，堅持、努力適應社會是她一直以來的信念；她表示，由於將心力都放在培養兒女之上，在社會並沒有真正貢獻過什麼，但看到他們平平安安長大，就是作為母親最欣慰的一件事。

12日活動上，許多官員、嘉賓如國會眾議員孟昭文、州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)、州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、布朗斯丁(Edward C. Braunstein)、市主計長蘭德(Brad Lander)、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、市議員黃敏儀都到現場參與支持。