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改聽健康講座 華人過母親節多一新選擇

記者許君達╱紐約報導
母親節當日，華埠舉辦女性健康講座，大量居民前往旁聽。(記者許君達╱攝影)
母親節當日，華埠舉辦女性健康講座，大量居民前往旁聽。(記者許君達╱攝影)

母親節為不在父母身邊居住的子女們提供了一個闔家團聚的理由，每逢母親節所在的周末，全市各地均會出現零售與餐飲業的小高潮，華人社區也不例外。不過，由於通膨的持續走高，在曼哈頓華埠也有不少人選擇了更加經濟實惠的方式度過母親節。

紐約東華協會、華埠內科醫師金物華及其團隊以及順源西藥房，12日聯合在華埠怡東商場內舉辦了以關愛女性健康為主題的母親節特別活動，為女性居民提供公益講座、健康檢查以及社區機構諮詢等服務。

華人陳女士介紹，母親節當日，她原計畫帶著三個孩子回到華埠請自己的母親吃大餐，但老人家捨不得花錢，加上天氣也不好，因此改為在家簡單吃飯團聚。由於華埠的房屋空間有限，因此飯後她便趁著雨勢停歇、帶孩子出來活動。她的大女兒發現怡東商場內非常熱鬧，既有醫師的專業講座又有抽獎活動，便拉著她來到這裡，以這種方式度過母親節。

專程趕到現場擔任志工的蔡韋儀說，很多天前兒子就問她想要如何度過母親節，但她並不想出去吃飯，「你知道現在一桌酒席要多少錢嗎？最少800元呢！」她表示，即使知道兒子財力足夠，也不願花這種冤枉錢，心意領了就好。

12日的華埠母親節活動人氣火爆，數百人到場參與。東華協會主席于金山介紹，活動原計畫在商場外的科西街(Forsyth St.)三角地露天舉行，主辦方還搭好了舞台準備活躍氣氛，但無奈天公不作美，從早上就開始下雨，不得不改在室內舉行，因此怡東商場內顯得格外擁擠，但也更顯示了居民的參與熱情。金物華表示，當日的兩場講座分別為骨質疏鬆以及乙型肝炎專題，對於中老年華人女性有較高的針對性，「希望所有人都能與身體健康的母親共度這個節日。」

與此同時，華埠的其他業者依舊能感受到母親節帶來的利好。麒麟金閣酒樓業者劉增棋介紹，母親節當日餐位的預定早就滿了，客流與平時的周末相比穩中有升。而華埠多家花店也表示，母親節當日的行情較好。

母親節特別活動除講座外，還有社區機構諮詢以及小吃免費發放。(記者許君達／攝影)
母親節特別活動除講座外，還有社區機構諮詢以及小吃免費發放。(記者許君達／攝影)

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