亞裔之友總聯盟 5╱19辦亞裔端午美食節

亞裔之友總聯盟慶祝母親節。(記者鄭怡嫣╱攝影)

亞裔 之友總聯盟12日在法拉盛 舉辦首屆母親節慶祝活動暨第三屆亞裔端午 美食文化節動員大會，犒勞母親義工的同時，也呼籲民眾踴躍參加19日(周日)將在法拉盛市中心舉辦的端午美食文化節，屆時美食和文化攤位將比往年再增加一倍，還有豐富多彩的文藝演出。

亞裔之友總聯盟主席李天驥介紹，這是總聯盟舉辦的首屆母親節慶祝活動，逾百人參加，有許多總聯盟的義工也身為人母，她們為社區作出貢獻的同時也是家庭中不可或缺的一份子，現場為母親們提供了美酒佳餚，還有抽獎，以後也將每年舉辦慶祝活動犒勞母親。

當日還舉辦了第三屆亞裔端午美食文化節動員大會，李天驥表示，本屆活動由總聯盟聯合數十家社團、組織和商家共同舉辦，並將移到法拉盛更中心的地段，美食區將位於緬街和三福大道(Sanford Ave.)之間的凱辛娜大道(Kissena Blvd.)，攤位比往年多上一半。文化區位於凱辛娜大道和緬街之間的三福大道，設法律諮詢、健保資訊、義診服務和兒童樂園等，目前已有十來個政府機構確認參與。主舞台則將設於三福大道136-30號街頭，現場將有舞蹈、戲曲、健美、抽獎等環節。

市長辦公室代表何助敏、華人洗籠協會創會會長厲勝利、福建會館主席陳昭銀、河南同鄉會會長王繼成等出席了此次記者會。