亞裔之友總聯盟 5╱19辦亞裔端午美食節
亞裔之友總聯盟12日在法拉盛舉辦首屆母親節慶祝活動暨第三屆亞裔端午美食文化節動員大會，犒勞母親義工的同時，也呼籲民眾踴躍參加19日(周日)將在法拉盛市中心舉辦的端午美食文化節，屆時美食和文化攤位將比往年再增加一倍，還有豐富多彩的文藝演出。
亞裔之友總聯盟主席李天驥介紹，這是總聯盟舉辦的首屆母親節慶祝活動，逾百人參加，有許多總聯盟的義工也身為人母，她們為社區作出貢獻的同時也是家庭中不可或缺的一份子，現場為母親們提供了美酒佳餚，還有抽獎，以後也將每年舉辦慶祝活動犒勞母親。
當日還舉辦了第三屆亞裔端午美食文化節動員大會，李天驥表示，本屆活動由總聯盟聯合數十家社團、組織和商家共同舉辦，並將移到法拉盛更中心的地段，美食區將位於緬街和三福大道(Sanford Ave.)之間的凱辛娜大道(Kissena Blvd.)，攤位比往年多上一半。文化區位於凱辛娜大道和緬街之間的三福大道，設法律諮詢、健保資訊、義診服務和兒童樂園等，目前已有十來個政府機構確認參與。主舞台則將設於三福大道136-30號街頭，現場將有舞蹈、戲曲、健美、抽獎等環節。
市長辦公室代表何助敏、華人洗籠協會創會會長厲勝利、福建會館主席陳昭銀、河南同鄉會會長王繼成等出席了此次記者會。
上一則
布碌崙亞裔社區中心慶母親節 辦旗袍秀
下一則
FB留言